Motorola XT2363-4 будет оснащен восьмиъядерным процессором Qualcomm, который включает 6 + 2 ядер с максимальной частотой 2,21 ГГц.

В базе данных Geekbench появилась информация о новом телефоне Motorola с номером модели XT2363-4. В списке характеристик указаны чипсет, оперативная память и версия Android, но окончательное название устройства пока остается загадкой. Согласно информации из листинга, Motorola XT2363-4 оснащен восьмиъядерным процессором Qualcomm, включающим шесть ядер ЦП с тактовой частотой 1,80 ГГц и два ядра ЦП с тактовой частотой 2,21 ГГц. Из листинга также видно, что устройство оснащено графическим ускорителем Adreno 619, что подтверждает использование процессора Snapdragon 695. Результаты тестов Geekbench показали 911 баллов в одноядерном тесте и 2037 баллов в многоядерном тесте. Таким образом, можно сделать вывод, что данный смартфон будет являться устройством среднего класса.

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Телефон также был замечен в базе данных китайской платформы сертификации 3C, где упоминается поддержка зарядного устройства на 20 Вт. В настоящее время дополнительная информация об устройстве отсутствует, но вероятно, оно будет представлено официально в ближайшем будущем. Кроме того, компания Motorola недавно анонсировала новые варианты цветов для устройств Edge 40 Neo и Razr 40 Ultra, такие как Peach Fuzz. Ожидается, что эти модели скоро появятся на рынках разных стран.