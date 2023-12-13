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СтарыйДед
Процессоры Zhaoxin KX-7000, выпущенные в Китае, могут являться копией Intel Raptor Lake
Внешне они похожи, а внутренние компоненты несколько отличаются, поскольку процессоры KX-7000 имеют только 8 ядер с 8 потоками, работающими с максимальной частотой 3,7 ГГц.

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В начале 2022 года компания Intel выразила свою озабоченность по поводу быстрого развития ситуации, связанной с производителями процессоров из Китая. Торговые конфликты между Китаем и США значительно ускорили прогресс в области процессоров на стороне китайских производителей. По оценкам Intel, компании, такие как Zhaoxin и Loongson, могут заявить о своем быстром росте и представлять угрозу для их рынка в течение ближайших 3-5 лет. Изначально эти оценки казались несколько необоснованными, учитывая, что производительность китайских процессоров для настольных компьютеров предыдущего поколения только недавно начала догонять процессоры i5 2017 года. Однако, если США допускают не совсем честную деятельность, почему бы и Китаю не поступить так же? Вместо создания архитектуры X86 с нуля, некоторые китайские производители процессоров теперь наблюдается, делают небрежный переработаный дизайн и переименовывают уже существующие модели процессоров Intel и AMD. Особенно это заметно на последних настольных процессорах Zhaoxin KX-7000, которые явно напоминают модели Intel Alder Lake и Raptor Lake.

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Помимо физического сходства, включая одинаковую форму крышки и размеры разъема, совпадающие с Intel LGA-1700, новые процессоры KX-7000 от Zhaoxin оснащены архитектурой X86 "Century Avenue" с 8 ядрами без гиперпоточности, что позволяет предположить, что они могут быть модифицированными версиями процессоров Intel N300. Кроме того, есть несколько улучшений, которые хорошо сочетаются с более высококлассной настольной платформой. Объем кэш-памяти значительно больше - KX-7000 имеет 4 МБ L2-кэш-памяти и 32 МБ L3-кэш-памяти. Эта информация еще не была подтверждена, но вероятно, эти процессоры произведены по техпроцессу 7 нм. Доступны две версии - медленная с базовой частотой 3,0 ГГц и разгоном до 3,6 ГГц, а также более быстрая с базовой частотой 3,2 ГГц и разгоном до 3,7 ГГц. Удивительно, но эти процессоры поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и DDR4-3200, но при этом имеют ограниченное количество PCIe 4.0 - всего 24. Наличие портов включает 2 порта USB4, 4 порта USB-A 3.2 Gen 2, 2 порта USB 2.0 и до 3 портов SATA III для хранения данных. В отличие от предыдущих настольных процессоров Zhaoxin, новая серия KX-7000 оснащена собственным iGPU, известным как C1190, которое поддерживает инструкции DX12, OpenCL 1.2 и OpenGL 4.6, а также декодирование H.265 HEVC и H.264.

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Компания Zhaoxin пока не предоставила фактических показателей производительности, и похоже, что еще не было настольных компьютеров, интегрированных с этими новыми процессорами. Если они, как предполагается, созданы на основе архитектуры Intel Alder Lake/Raptor Lake, то можно ожидать производительность сравнимую с i5 2021/2022. Однако поддержка драйверов - совсем другой вопрос, который остается сложной задачей для китайских производителей.

#процессор #процессор amd ryzen #процессор 2023 #процессор intel
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