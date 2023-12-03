Начинается предпродажная подготовка нового устройства Orange Pi AIpro, разработанного совместно с Huawei. Уникальность этого одноплатного компьютера заключается не только в его технологии искусственного интеллекта Ascend AI, но и в невероятной вычислительной мощности, которая достигает 8/20 TOPS.

Orange Pi AIpro включает 4-ядерный 64-битный процессор, способный использовать отдельные процессоры искусственного интеллекта и графические процессоры. Устройство имеет поддержку двойного разрешения 4K и может использовать модули eMMC объемом до 256 ГБ. Что касается оперативной памяти, SBC доступен в вариантах с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Кроме того, разработчики предусмотрели различные интерфейсы, включающие разъем GPIO, порты HDMI, слот M.2 с поддержкой твердотельного накопителя NVMe 2280, порты USB Type-C и Type-A, а также разъем TF.

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Но это еще не все. Orange Pi AIpro совместим с операционными системами openEuler и Ubuntu, что делает его идеальным выбором для тестирования прототипов алгоритмов искусственного интеллекта и разработки приложений.

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Важно учесть, что устройство можно приобрести по предварительному заказу. Цена Orange Pi AIpro варьируется в зависимости от модели, 16 ГБ оперативной памяти стоит 1149 юаней (~ 14 500 рублей), а 8 ГБ оперативной памяти — 899 юаней (~ 11 500 рублей). Ожидается, что доставка начнется с начала января следующего года.