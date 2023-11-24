Установленный в него Radeon 780M, сравним с мобильным графическим процессором NVIDIA GTX 1650.

Новый мини-ПК Kingnovy FA780, представленный недавно китайской компанией Kingnovy, действительно является впечатляющим устройством. Этот компактный ПК отличается не только своим стильным дизайном, но и потрясающими игровыми возможностями, которые делают его привлекательным для геймеров. Одной из главных особенностей Kingnovy FA780 является его процессор - 8-ядерный и 16-поточный AMD Ryzen 7 7840S. Этот процессор способен обеспечить высокую производительность в играх, таких как PUBG, League of Legends и Honkal: Star Rail. Со способностью выдавать около 102 кадров в секунду в PUBG, 175 кадров в секунду в League of Legends и 60 кадров в секунду в Honkal: Star Rail, Kingnovy FA780 предлагает плавный игровой опыт.

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Графическая производительность этого мини-ПК также впечатляет. Благодаря iGPU Radeon 780M, Kingnovy FA780 может соперничать с мобильным графическим процессором NVIDIA GTX 1650. Это означает, что пользователи смогут насладиться потрясающей визуализацией и плавной графикой в своих любимых играх. Kingnovy FA780 также обладает впечатляющими возможностями хранения данных. С поддержкой до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и твердотельного накопителя PCIe 4.0 NVME на 4 ТБ, пользователи получают большое пространство для хранения своих файлов, игр и мультимедийного контента.

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Важно отметить, что Kingnovy FA780 также имеет разнообразные порты для подключения внешних устройств. С разъемами, включающими порт USB 2.0 Type-A, 3 порта USB 3.2 Gen Type-A, 1 порт USB 4 Type-C, 2 порта HDMI 2.1, 1 порт 2,5 GbE Ethernet и аудиоразъем, пользователи смогут легко подключить свои устройства и насладиться полным функционалом. Помимо этого, Kingnovy FA780 поддерживает Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6 для беспроводного подключения, что делает его удобным для использования в различных сценариях. Когда речь заходит о цене, Kingnovy FA780 предлагает конкурентные цены на платформе AliExpress. Базовая конфигурация доступна по цене 436 долларов, в то время как версия с 64 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD оценивается в 645 долларов.