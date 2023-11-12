Предполагается, что данный смартфон выйдет в декабре и одновременно с ним выйдет серия Nova 12

На данный момент компания Huawei представила два складных телефона. P50 Pocket был представлен в Китае в декабре 2021 года, в то время как Pocket S был анонсирован в ноябре 2022 года. Таким образом, можно предположить, что бренд Pocket скоро представит свой продукт в Китае до конца этого года.

Недавно появившиеся утечки раскрыли дизайн будущего Pocket S2 и его некоторые детали. Согласно рендеру, предполагаемый Pocket S2 сохранит дизайн своих предшественников. Он будет иметь два круглых модуля на задней панели устройства. В первом модуле будут размещены три камеры и светодиодная вспышка, а расположение камер будет напоминать серию Honor Magic 6. Второй модуль на задней стороне будет служить дополнительным дисплеем, отображающим различную информацию, такую как уведомления. На правой стороне устройства будет находиться регулятор громкости, а также, вероятно, датчик отпечатков пальцев.

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Планируется, что Huawei Pocket S2 с кодовым названием LEM будет выпущен в декабре. Также сообщается, что серия Nova 12 также будет дебютировать вместе с S2, возможно, на второй неделе месяца. Пока неизвестно о технических характеристиках Huawei Pocket S2, однако слухи указывают на то, что он может быть оснащен новым чипсетом Kirin 8-й серии. Кроме того, Huawei также работает над смартфонами Nova 12 и Nova 12 Pro для Китая.

Предполагается, что основная модель будет оснащена предстоящим чипом Kirin 830, а модель Pro может получить SoC Kirin 9000s. Серии Huawei Pocket S2 и Nova 12, скорее всего, будут представлены одновременно.