В данном радиаторе используется бутадиен-стирольный каучук (SBR) в качестве амортизатора вентилятора.

После долгого периода без новостей, компания Kuai Rui представила свой новый продукт - двухбашенный радиатор CX6 с диаметром вентилятора 12 см. На данный момент, цена данного радиатора еще не была объявлена официальным представителем.

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Как сообщается на официальном сайте, разработчики основывались на эпохе древнегреческой мифологии в своей идеи создания двухбашенного радиатора C6. Новый радиатор применяет уникальную технологию нанесения покрытия, что делает металлическую поверхность блестящей, напоминая "галактику". Черный цвет радиатора подчеркивает его эффективность в рассеивании тепла, словно поглощая его подобно "черной дыре". В модуле рассеивания тепла, компания Kuairui внедрила 6 тепловых трубок и вентилятор с регулируемой скоростью и бесшумностью для максимальной эффективности.

По словам компании, радиатор C6 имеет компактную конструкцию с плотным соединением алюминиевого сплава и тепловых трубок, а также многоугольную форму, которая обеспечивает дополнительные 25% площади поверхности рассеивания тепла и 15% мощности теплообмена. Более того, официальный представитель также отметил, что радиатор C6 легко совместим с процессорами Intel и AMD, и его можно без проблем модернизировать.

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Кроме того, радиатор CX6 также оснащен специальной амортизационной конструкцией. Исследователи и разработчики использовали бутадиен-стирольный каучук (SBR) в качестве материала амортизатора вентилятора. Этот гибкий материал уменьшает трение и резонанс между компонентами, тогда как вентилятор с ШИМ создает мощный поток воздуха, обеспечивая оптимальный результат для всей конструкции.