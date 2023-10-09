Компания активно рассматривает различные варианты трансмиссии для электрической линейки M, включая двухмоторную заднеприводную и четырехмоторную полноприводную компоновки.

Будущее полностью электрических автомобилей BMW M начинает набирать обороты, как сообщает генеральный директор фирмы Фрэнк Ван Мил. Компания активно рассматривает различные варианты трансмиссии для электрической линейки M, включая двухмоторную заднеприводную и четырехмоторную полноприводную компоновки. По словам руководителя, последняя концепция может значительно улучшить управляемость автомобилей, что открывает новые возможности для создания гоночных моделей с использованием технологии регенерации энергии. Однако Ван Мил не исключает и применение двухмоторной заднеприводной схемы, которая обеспечивает легкость и лучшее распределение веса, что положительно сказывается на маневренности и управляемости автомобилей.

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BMW также активно работает над разработкой легких, мощных и компактных электродвигателей с достаточной системой охлаждения, а также новой концепцией аккумуляторных батарей для своей архитектуры Neue Klasse, которая позволит обеспечивать постоянную мощность без перегрева или ухудшения характеристик. Ожидается, что первый полностью электрический автомобиль BMW M появится в 2025 году, когда будет представлена электрическая архитектура Neue Klasse.

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Кроме того, BMW также проводит обсуждения относительно будущих моделей M3 и M4. Ранее планировалось полностью электрифицировать эти модели к 2027 году, но возможность сохранения традиционных версий с двигателями внутреннего сгорания также рассматривается. Это может создать интересные маркетинговые задачи для позиционирования автомобилей.