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Если нужен способ улучшить производительность ноутбука без необходимости покупки нового, то внешний графический процессор (eGPU) может быть отличным вариантом. GPD G1 - это один из таких eGPU, который предлагает впечатляющую производительность по доступной цене. GPD G1 представляет собой небольшой блок расширения или док-станцию, который подключается к ноутбуку через порт Thunderbolt 4. Он оснащен графическим процессором AMD Radeon RX 7600M XT с 8 ГБ памяти GDDR6. Это означает, что он может обеспечить значительно более высокую производительность графики, чем большинство встроенных графических процессоров в ноутбуках.
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Японское издание PC Watch протестировало GPD G1 на корпоративном ноутбуке ThinkPad X1 Carbon Gen9, оснащенном процессором Intel Core i7-1165G7 под управлением Windows 11 Pro. Результаты были впечатляющими. В тесте Final Fantasy XV Windows Edition система набрала 1373 балла без подключения к GPD G1. При подключении eGPU показатель вырос на 590% до 8900. Это означает, что система теперь может воспроизводить игру с разрешением 4K и высокой частотой кадров. В тесте Blue Protocol показатель также вырос значительно, с 2319 до 11 937.
GPD G1 также может улучшить производительность ноутбука в повседневных задачах, таких как редактирование видео и потоковое видео. В тесте PCMark 10 система набрала 3480 баллов без подключения к GPD G1. При подключении eGPU показатель вырос на 17% до 3979 баллов. В тесте PCMark 10 Extended система набрала 6200 баллов без подключения к GPD G1. При подключении eGPU показатель вырос на 51% до 9340 баллов.
Помимо своего основного предназначения в качестве eGPU, GPD G1 также может использоваться как док-станция. Он оснащен портами USB-A, HDMI, Ethernet и USB-C, что позволяет подключать к ноутбуку различные периферийные устройства.
Получается, GPD G1 - это мощный внешний графический процессор, который может превратить ноутбук в игровую машину. Он предлагает впечатляющую производительность по доступной цене и также может использоваться как док-станция.