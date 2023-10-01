С помощью GPD G1 весом менее 1 кг можно получить графический процессор Radeon RX 7600M XT на старом ноутбуке.

Если нужен способ улучшить производительность ноутбука без необходимости покупки нового, то внешний графический процессор (eGPU) может быть отличным вариантом. GPD G1 - это один из таких eGPU, который предлагает впечатляющую производительность по доступной цене. GPD G1 представляет собой небольшой блок расширения или док-станцию, который подключается к ноутбуку через порт Thunderbolt 4. Он оснащен графическим процессором AMD Radeon RX 7600M XT с 8 ГБ памяти GDDR6. Это означает, что он может обеспечить значительно более высокую производительность графики, чем большинство встроенных графических процессоров в ноутбуках.

реклама

Японское издание PC Watch протестировало GPD G1 на корпоративном ноутбуке ThinkPad X1 Carbon Gen9, оснащенном процессором Intel Core i7-1165G7 под управлением Windows 11 Pro. Результаты были впечатляющими. В тесте Final Fantasy XV Windows Edition система набрала 1373 балла без подключения к GPD G1. При подключении eGPU показатель вырос на 590% до 8900. Это означает, что система теперь может воспроизводить игру с разрешением 4K и высокой частотой кадров. В тесте Blue Protocol показатель также вырос значительно, с 2319 до 11 937.

GPD G1 также может улучшить производительность ноутбука в повседневных задачах, таких как редактирование видео и потоковое видео. В тесте PCMark 10 система набрала 3480 баллов без подключения к GPD G1. При подключении eGPU показатель вырос на 17% до 3979 баллов. В тесте PCMark 10 Extended система набрала 6200 баллов без подключения к GPD G1. При подключении eGPU показатель вырос на 51% до 9340 баллов.

Помимо своего основного предназначения в качестве eGPU, GPD G1 также может использоваться как док-станция. Он оснащен портами USB-A, HDMI, Ethernet и USB-C, что позволяет подключать к ноутбуку различные периферийные устройства.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Получается, GPD G1 - это мощный внешний графический процессор, который может превратить ноутбук в игровую машину. Он предлагает впечатляющую производительность по доступной цене и также может использоваться как док-станция.