Часы сначала будут выпущены в Китае под управлением ColorOS Watch, а через несколько недель будет запущена уже международная версия.

В конце августа OPPO выпустила умные часы Watch 4 Pro с квадратным циферблатом. По данным зарубежных технологических СМИ "GSMChina", OPPO или OnePlus вскоре выпустят на международный рынок умные часы Watch 4 Pro с круглым циферблатом.

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Согласно появившейся информации, эта круглая модель часов Watch 4 Pro — OWW231, идентификатор продукта — 23912 (OP5D68), внутренний код — HuaQin ODM. Они будут использовать платформу Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, оснащенную BES 2700 от компании Hengxuan. Они будут иметь последнее поколение сверхнизкого энергопотребления, высокоинтегрированную аудиосистему Bluetooth, которая использует 12-нм техпроцесс, интегрированный двухрежимный Bluetooth 5.3 и поддерживать BT&BLE. С точки зрения функций, они будут иметь 2 кнопки, цифровую заводную головку, поддержку ЭКГ, постоянное отображение цветного экрана, поддержку жестов кулака. Также они оснащены eSIM, звуком ColorOS 14, датчиком кислорода в крови, барометром, тонометром, датчиком отслеживания сна и здоровья во время спортивных занятий, RTOS WeChat & WeChat Pay.

Сообщается, что эти часы сначала будут выпущены в Китае под управлением ColorOS Watch, а через несколько дней или недель будет запущена международная версия, оснащенная системой Wear OS.