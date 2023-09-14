В горизонтальном положении это 17-дюймовый планшет, а если выдвинуть подставку, то он превратится в 17-дюймовый ноутбук.

Последние годы крупные компьютерные компании конкурируют за разработку складных компьютеров: Lenovo, Asus, HP и т. д. выпустили собственные складные продукты. А сегодня HP выпустила Spectre Fold, который, по ее утверждению, является самым тонким и маленьким в мире складным 17-дюймовым компьютером.

Этот компьютер весит менее 1362 грамм, имеет OLED-экран 3:4 с разрешением 1920 x 2560 и имеет толщину всего 8,5 мм в разложенном виде. В горизонтальном положении это получается 17-дюймовый планшет. Можно выдвинуть подставку (встроенную), чтобы поддержать длинные стороны, и он превратится в 17-дюймовый ноутбук. Сложите планшет под углом 90 градусов и поместите магнитную клавиатуру Bluetooth на нижнюю половину, и он превратится в 12,3-дюймовый планшет-раскладушку.

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HP утверждает, что Spectre Fold — это первый в мире складной компьютер со встроенным искусственным интеллектом. ИИ управляет такими функциями, как безопасность, здоровье и управление жестами. Например, он может автоматически блокировать и выводить компьютер из режима сна в зависимости от присутствия пользователя, напоминать пользователям о необходимости контролировать время использования экрана и включать бесконтактное управление контентом.

Что касается дизайна и сборки, ноутбук имеет корпус из магниевого сплава с матовой отделкой «Slate Blue» и встроенную подставку сзади. Здесь также в полной мере демонстрируются усилия HP по охране окружающей среды: в конструкции складного компьютера Spectre использовано большое количество пластика, вытащенного из океана, а также переработанного металла и пластика. Это очень привлекательный компьютер, толщина которого в разложенном виде составляет всего 8,5 мм.

Что касается производительности, Spectre Fold оснащен процессором Intel Core i7-1250U, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ дискового пространства, а также уникальной косметической камерой HP GlamCam. Spectre Fold оснащен большой батареей емкостью 94,3 Вт*ч, и HP заявляет, что она может работать до 12 часов. Однако цена этого компьютера также очень высока: стартовая цена составляет 4 999,99 долларов США, что делает его одним из самых дорогих компьютеров на рынке. Для сравнения, ThinkPad X1 Fold от Lenovo и Zenbook Fold от Asus стоят 2499 и 3499 долларов соответственно. Более того, у обоих компьютеров были проблемы в предыдущих тестах, такие как непродолжительное время автономной работы, сложность использования клавиатуры и сбои программного обеспечения. Поэтому еще неизвестно, сможет ли HP сделать Spectre Fold складным компьютером, который стоит покупать.