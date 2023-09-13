Ultra 7 1002H набрал 2439 баллов в одноядерном и 12668 баллов в многоядерном, что ненамного отличается от того, что показал представленный ранее Ultra 7 155H

Предстоящие процессоры Intel Core Ultra 5 125H и Ultra 7 155H уже были ранее замечены на Geekbench. Теперь на Geekbench появился процессор Ultra 7 1002H, упоминание о котором было ещё в начале июня.

Исходя из информации полученной с Geekbenc, видно, что процессор имеет 16 ядер и 22 потока. Скорее всего, он будет с ядром 6P + ядром 8E + 2 ядра E с низким энергопотреблением и частотой ядра до 5 ГГц. Для сравнения, представленный ранее всё тот же процессор Core Ultra 7 155H имеет также 16 ядер и 22 потока, но с частотой ядра до 4,8 ГГц.

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Что касается текущих результатов, Ultra 7 1002H набрал 2439 баллов в одноядерном и 12668 баллов в многоядерном, что ненамного отличается от того, что показал представленный ранее Ultra 7 155H.

Если говорить о производительности, то стоит сказать, что модели мобильного процессора Intel Ultra 1-го поколения Core будут иметь графический процессор с новой архитектурой Xe-LPG. В ней будет использоваться новый графический интерфейс с низким энергопотреблением. При этом мощность графического ядра увеличивается на 33% по сравнению с предыдущим поколением. А также оптимизировано энергопотребление и эффективность использования площади чипа. В дополнение ко всему выше перечисленному будет поддерживаться полный DX12 Ultimate API.