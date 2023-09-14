Логотип Snapdragon на груди футболок всех комплектов появится со следующего сезона

Сегодня было объявлено, что клуб английский клуб премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с американской компанией Qualcomm Technology Company, и ее бренд Snapdragon станет новым спонсором, название которого будет располагаться на груди футболок клуба. В соответствии с новым соглашением о сотрудничестве, начиная с сезона 2024–2025 годов, логотипы Snapdragon будут располагаться на домашней, выездной, а также на третьем комплекте формах мужской и женской футбольной команды «Манчестер Юнайтед».

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«Манчестер Юнайтед» официально заявил, что клуб и Qualcomm уже сформировали глобальное партнерство для продвижения бренда Qualcomm Snapdragon, который поставляет по всему миру множество смартфонов, персональных компьютеров, устройств виртуальной реальности, игровых устройств, носимых устройств, автомобильных систем и т. д. Официальные лица «Манчестер Юнайтед» еще не раскрыли сумму соглашения о сотрудничестве, подписанного между двумя сторонами, но, согласно сообщениям СМИ, таких как Daily Telegraph, Qualcomm заплатила ежегодный спонсорский взнос в размере 60 миллионов фунтов стерлингов (что равняется примерно более 7 млрд.рублей).

В этом сезоне титульным спонсором на форме «Манчестер Юнайтед» является TeamViewer. Обе стороны подписали пятилетний контракт в 2021 году на сумму около 47,5 миллионов фунтов за сезон. Поскольку немецкая компания-разработчик программного обеспечения считала, что ее собственный бренд не получил полной отдачи от инвестиций в результате сотрудничества, в августе 2022 года она объявила, что не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».