Он будет иметь на фронтальной стороне отверстие в форме таблетки в верхней части экрана по центру и поддерживать 3D-распознавание лиц

Опубликована новая информацию о мобильном телефоне Honor Magic 6 Pro согласно сообщению 11 сентября от источника @数码数码闲站. Если верить данному сообщению, Magic 6 Pro выпустила несколько версий смартфона, одна из которых имеет отверстие в форме таблетки в верхней части экрана по центру и поддерживает 3D-распознавание лиц. В связи с этим, МagicOS 8.0, программное обеспечение которой встроена в эту модель, была адаптирована специально для этой цели.

реклама

Официальный представитель Honor сообщил, что смартфон будет поддерживать 3D-распознавание лиц, расположение действительно будет по центру, а отверстие сделано для обеспечения адаптации программного обеспечения. Для справки, модель предыдущего поколения Magic5 Pro также имеет отверстие на экране, похожее на таблетку, но оно расположено в верхнем левом углу экрана и тоже поддерживает 3D-распознавание лиц.

Что касается высказывания об обеспечении адаптации для отверстия, то в качестве примера можно взять новую функцию «живое окно» в Huawei HarmonyOS 4. «Живое окно» может помочь пользователям отслеживать ход выполнения задач в любое время, которые могут быть большими или маленькими и интерактивными, а большее количество устройств также эффективно. Эта функция аналогична «активности в реальном времени» и «умному острову» в Apple iOS. Она может отображать информацию о приложении в реальном времени в левом верхнем углу экрана и на экране блокировки, а также может переключаться между ними.

Однако «живое окно» мобильных телефонов Huawei обычно появляется в верхнем левом углу системного интерфейса, а не вокруг модуля передней камеры. Поэтому есть вариант, что мобильный телефон Honor Magic 6 Pro специально выполнит подобную адаптацию «живого окна» для фронтальной области.