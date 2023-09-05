Компания Logitech представила свои последние дополнения к линейке киберспортивного оборудования Pro Series: игровую клавиатуру Logitech G Pro X TKL Lightspeed, розовую версию игровой гарнитуры Logitech G Pro X 2 Lightspeed и игровую мышь Logitech G Pro X Superlight 2

Logitech, ведущий производитель компьютерных аксессуаров, представил свои последние инновации в области киберспортивного оборудования - новую игровую клавиатуру Logitech G Pro X TKL Lightspeed, розовую версию игровой гарнитуры Logitech G Pro X 2 Lightspeed и игровую мышь Logitech G Pro X Superlight 2. Эти продукты были разработаны в сотрудничестве с профессиональными киберспортсменами и предназначены для обеспечения максимальной производительности мышей, клавиатур и гарнитур.

Крис Пейт, главный менеджер по продуктам Logitech, подчеркнул, что эти новые продукты были созданы с учетом потребностей профессиональных спортсменов по всему миру. Logitech активно взаимодействует с профессионалами, обсуждая их требования и получая обратную связь от них. Такой подход позволяет компании создавать новые прототипы и интегрировать опыт профессионалов в свои разработки.

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Одной из главной особенностью новой игровой мыши Logitech G Pro X Superlight 2 является гибридный переключатель Lightforce. Эта технология сочетает в себе преимущества скорости и надежности оптического сенсора с четким откликом и механическими ощущениями, которые предпочитают профессионалы. Мышь также оснащена новым сенсором Hero 2 со скоростью отслеживания до 500 дюймов в секунду и разрешением до 32 000 точек на дюйм, что позволяет геймерам добиться максимальной точности и стабильности при игре. При весе всего 60 г мышь сохраняет форм-фактор своей предшественницы Pro X Superlight, а время автономной работы составляет до 95 часов.

Клавиатура оснащена программируемыми клавишами, RGB-подсветкой с функцией Lightsync, выделенными элементами управления мультимедиа и регулятором громкости. В ней используется беспроводная технология Logitech G Lightspeed, обеспечивающая надежное подключение. Клавиатура имеет двойные колпачки и RGB-подсветку Lightsync. Она также совместима с клавишами сторонних производителей, дополнительными мультимедийными ярлыками и различными вариантами переключателей: тактильными (GX коричневый), линейными (GX красный) и кликовыми (GX синий). В подарок к клавиатуре прилагается чехол для переноски.

Однако, несмотря на мощные технические характеристики, Logitech стремится создавать устройства, которые будут незаметными для игроков. Они убеждаются, что каждая функция и деталь являются не только необходимыми, но и точными. Компания не идет на компромиссы в отношении качества и внимательно слушает своих клиентов, чтобы предложить продукты, отвечающие их потребностям.

Таким образом, новые продукты Logitech G Pro X TKL Lightspeed, Logitech G Pro X 2 Lightspeed и Logitech G Pro X Superlight 2 представляют собой передовое киберспортивное оборудование, разработанное для профессионалов, но интересное и для обычных игроков. Они сочетают в себе высокую производительность, точность и надежность, что делает их привлекательными для широкой аудитории игрового сообщества.