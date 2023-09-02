Он будет изучать различные слои, особенно внешний слой Солнца, а также формирование и состав солнечного ветра.

Космический корабль Aditya-L1 был наконец запущен сегодня, 2 сентября 2023 года, в 11:50 с космодрома SHAR названного в честь Сатиша Дхавана (сокращённо SDSC-SHAR). Сейчас космический корабль находится в стабильном состоянии и движется к системе Солнце-Земля точки Лагранжа (L1). Планируемое местоположение находится на расстоянии более 1 500 000 км от Земли, и для того, чтобы достичь гало орбиты ему потребуется около 125 дней. Всё это время учёные будут внимательно наблюдать как космический корабль движется к Солнцу.

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Индийская организация по исследованию космоса (сокращённо ISRO) запустила ракету PSLV XL в рамках миссии Aditya-L1. Ракета состоит из семи полезных блоков, которые будут использоваться для изучения активности Солнца. Согласно сообщениям, четыре полезных блока будут изучать свет Солнца, а остальные три будут измерять параметры плазмы и магнитного поля на месте.

Спутник будет размещен в точке Лагранжа (L1) системы Солнце-Земля. Первоначально он состоял из пяти точек Лагранжа, известных как L1, L2, L3, L4 и L5. ISRO сообщает, что расстояние L1 от Земли составляет примерно 1% расстояния Земля-Солнце.

Во время траектории космического корабля к L1 он сначала выйдет из гравитационного поля Земли, которое называется Сферой влияния (сокращённо SOI). Затем космический корабль перейдет в фазу полета и в конечном итоге выйдет на большую гало-орбиту вокруг L1. Ожидается, что весь путь от запуска до L1 продлится около четырех месяцев для Aditya-L1.

После того, как космический корабль наконец-то был запущен, он завершил первые три этапа отделения. Теперь будет проведено четвертое и последнее отделение, которое позволит спутнику переместиться в запланированное место, откуда начнется миссия по изучению Солнца. Данная миссия направлена на более глубокое понимание хромосферной и корональной структуры Солнца.