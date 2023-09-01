Заднеприводная версия, предлагаемая по цене 35 800 долларов США), может проехать 660 км, а полноприводная версия по цене 40 800 долларов США сможет проехать 713 км

Новая Tesla Model 3 продолжает удивлять техническими характеристиками, устанавливая новые стандарты для электромобилей. Модель доступна в двух вариантах: заднеприводной (FR) и полноприводной (AWD). Заднеприводной Model 3 может похвастаться запасом хода впечатляющим на 606 километров, мощным двигателем мощностью 194 кВт (264 лошадиных сил) и крутящим моментом 340 Нм. А если вы ищете еще больше мощности и производительности, полноприводный вариант предлагает вариант, обеспечивая запас хода до 713 километров, мощность двигателя 331 кВт (450 лошадиных сил) и крутящий момент 559 Нм. Также стоит отметить, что новая Tesla Model 3 оснащена совершенно новым двигателем, который обеспечивает еще большую эффективность и производительность.

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Tesla не забывает и о внешности своих автомобилей. Новая Model 3 представляет собой искусство в движении. Передняя часть автомобиля получила новый закрытый дизайн, с более тонкими фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями, что придает ей неповторимый облик. Дизайн капота, заимствованный из мира спортивных автомобилей, делает автомобиль еще более элегантным. Для тех, кто ценит индивидуальность, доступны новые варианты окраски, такие как стильный серый и огненно-красный, чтобы каждый владелец мог найти свой уникальный стиль.

Особое внимание было уделено колесам – они представлены сдвоенными пятиспицевыми дисками нового дизайна, что помогает оптимизировать запас хода и снизить уровень шума на дороге. Задняя часть автомобиля осталась практически без изменений, но элегантные задние фонари добавляют ей изюминку.

Tesla Model 3 не только внешне привлекательна, но и комфортабельна внутри. Центральный ЖК-экран теперь можно наклонить для повышения практичности и удобства использования. Интерьер стал более современным и уютным, с модернизированными динамиками и вентилируемыми сиденьями. Руль также подвергся модернизации: подрулевые лепестки уступили место встроенным указателям поворота. А если вы хотите создать атмосферу, соответствующую вашему настроению, новая Model 3 оснащена подсветкой и 8-дюймовым ЖК-дисплеем в задней части автомобиля.