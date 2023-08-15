Мировая премьера данной модели должна состояться на фестивале с 15 по 18 августа

Aston Martin DB12 Volante объявил сегодня о своем официальном запуске с рекомендованной стартовой ценой 288 000£ (около 37 млн рублей). Мировая премьера этой модели состоится на Monterey Car Week в Калифорнии, который пройдёт с 15 по 18 августа, а производство начнется в третьем квартале 2023 г.

Эта модель отличается двухдверным трансформируемым кузовом, компоновкой сидений 2+2, конструкцией кузова из экструдированного клееного алюминия, композитными панелями, светодиодными фарами с автоматическим включением дальнего света (AHB) и подсветкой замка автомобиля. Также имеется металлическая решетка с 6 лопастями, бескаркасные двери типа «лебединое крыло», поддерживающие свободное зависание, а также подъемный спойлер системы ветровых лопастей Aston Martin Aeroblade™.

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DB12 Volante оснащён откидным верхом и доступен в четырех цветах: черный, красный, синий и серебристый. Сообщается, что электрическая K-образная складная крыша имеет высоту подъёма 260 мм, чтобы максимально увеличить пространство для вещей.

Что касается интерьера, новый автомобиль использует информационно-развлекательную систему нового поколения, которая была разработана с нуля и является первой подобной системой собственной разработки от Aston Martin. Она включает интегрированную многоэкранную систему с полным онлайн-подключением, включая 10,25-дюймовый сенсорный экран с возможным управлением жестами одним или несколькими пальцами.

Кроме того, он сохраняет ключевые физические кнопки управления для выбора передачи, выбора режима движения, обогрева и вентиляции, а также есть переключатели блокировки, ESP и выхлопа, системы помощи при движении по полосе и контроля дистанции при парковке.

С точки зрения производительности, он оснащён полностью цельносплавным двигателем V8 с четырьмя верхними распредвалами, объемом 4,0л и двойным турбонаддувом. А также системой турбонагнетателя с двойной спиралью (по одному на каждый ряд цилиндров), степенью сжатия 8,6 и прямой последовательный электронный впрыск топлива, предлагающий четыре калибровки трансмиссии по выбору водителя (GT, Sport, Sport+, Wetland) и четыре каталитических нейтрализатора с кислородными датчиками.

Максимальная мощность может достигать 680 л.с./6000 об/мин, максимальный крутящий момент - 800 нм/2750-6000 об/мин, а время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 3,7 секунды, а максимальная скорость может достигать 325 км/ч.