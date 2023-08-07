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Canon выпустила самую чувствительную камеру SPAD

Canon заявляет, что она может снимать изображения объектов «на расстоянии нескольких миль»
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Компания Canon выпустила инновационную камеру MS-500, специально разработанную для задач мониторинга безопасности и не только. Камера оснащена однофотонным лавинным диодом (SPAD), что делает еë уникальной на мировом рынке. Кроме того, это самая чувствительная из существующих не ИК-камер.

Камера имеет 1-дюймовый SPAD-сенсор и самое высочайшее из имеющихся на сегодня разрешений - 3,2 мегапикселя. Оптика поддерживает трансфокатор и позволяет получать цветные изображения ночного неба с яркостью всего 0,001 лк (близкой к абсолютному черному цвету).

Инновационная 3,2-мегапиксельная 1-дюймовая матрица SPAD позволяет камере практически бесшумно размножать однофотонные сигналы, усиливать их в миллион раз и преобразовывать в цифровой формат. Эта уникальная функция обеспечивает чёткое и чистое изображение даже при наличии всего одного фотона на пиксель.

Сочетание идеальных характеристик ночного видения SPAD-сенсора с высокими характеристиками широкоугольного объектива позволит использовать Canon MS-500 в системах высотного наблюдения. По словам представителей Canon, камера предназначена для использования в "местах повышенной опасности, например в портах, объектах общественной инфраструктуры и на границах". Используя сверхвысокоэффективный телеобъектив Canon, камера способна получать изображения объектов, находящихся на расстоянии "в несколько километров". Камера обеспечивает "чëткое цветное изображение" и обладает расширенными возможностями видеонаблюдения, включая идентификацию по форме тела.

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Canon MS-500 поступит в продажу в сентябре по рекомендованной цене 25 000 долларов. 

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