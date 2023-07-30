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Как правильно наносить термопасту на процессор

Подробная инструкция о том, как можно поменять термопасту на процессорах от Intel и AMD
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Раз уж речь зашла о термопасте и способах её нанесения, то стоит уделить этому процессу болльше внимания. Ведь нанесение термопасты на центральный процессор процедура, которая помогает улучшить его охлаждение. Вот пошаговая инструкция о том, как правильно нанести термопасту на CPU:

1. Первым делом, убедитесь, что компьютер выключен и отсоединен от источника питания.

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2. Снимите кулер с CPU, чтобы получить доступ к нему. Обычно это делается путем разблокирования кулера и аккуратного отсоединения его от сокета процессора.

3. Очистите поверхность CPU и кулера от остатков старой термопасты или других загрязнений. Можно использовать изопропиловый спирт (изопропанол) и мягкую ткань или ватные палочки или даже диски для этой цели.

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4. Возьмите небольшое количество термопасты, примерно 2 гр. ( размером с горошину или горошину риса). Используйте только качественную термопасту, предназначенную для использования на процессорах.

5. Нанесите термопасту на поверхность CPU в центре. Будьте аккуратны и не наносите слишком много термопасты, так как это может вызвать проблемы с теплопередачей.

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6. Прикрепите кулер снова на место, аккуратно выравнивая его с CPU. Убедитесь, что кулер надежно и ровно прижат к процессору, чтобы термопаста могла хорошо отводить тепло.

7. Закрепите кулер на месте, следуя инструкциям производителя вашего кулера или сокета процессора. Обычно это возвращение кулера в обратное положение, чтобы он защелкнулся.

8. Подключите компьютер к источнику питания и включите его.

9. Проверьте температуру CPU и убедитесь, что она в пределах нормы при нагрузке. Можно использовать программы мониторинга температуры, такие как HWMonitor или Core Temp.

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Важно помнить, что правильное нанесение термопасты на CPU поможет улучшить его охлаждение, но также важно регулярно очищать и обновлять термопасту для максимальной эффективности охлаждения.

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Теги

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