За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Раз уж речь зашла о термопасте и способах её нанесения, то стоит уделить этому процессу болльше внимания. Ведь нанесение термопасты на центральный процессор процедура, которая помогает улучшить его охлаждение. Вот пошаговая инструкция о том, как правильно нанести термопасту на CPU:

1. Первым делом, убедитесь, что компьютер выключен и отсоединен от источника питания.

реклама

2. Снимите кулер с CPU, чтобы получить доступ к нему. Обычно это делается путем разблокирования кулера и аккуратного отсоединения его от сокета процессора.

3. Очистите поверхность CPU и кулера от остатков старой термопасты или других загрязнений. Можно использовать изопропиловый спирт (изопропанол) и мягкую ткань или ватные палочки или даже диски для этой цели.

реклама

4. Возьмите небольшое количество термопасты, примерно 2 гр. ( размером с горошину или горошину риса). Используйте только качественную термопасту, предназначенную для использования на процессорах.

5. Нанесите термопасту на поверхность CPU в центре. Будьте аккуратны и не наносите слишком много термопасты, так как это может вызвать проблемы с теплопередачей.

реклама

6. Прикрепите кулер снова на место, аккуратно выравнивая его с CPU. Убедитесь, что кулер надежно и ровно прижат к процессору, чтобы термопаста могла хорошо отводить тепло.

7. Закрепите кулер на месте, следуя инструкциям производителя вашего кулера или сокета процессора. Обычно это возвращение кулера в обратное положение, чтобы он защелкнулся.

8. Подключите компьютер к источнику питания и включите его.

9. Проверьте температуру CPU и убедитесь, что она в пределах нормы при нагрузке. Можно использовать программы мониторинга температуры, такие как HWMonitor или Core Temp.

реклама

Важно помнить, что правильное нанесение термопасты на CPU поможет улучшить его охлаждение, но также важно регулярно очищать и обновлять термопасту для максимальной эффективности охлаждения.