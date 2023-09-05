Apple собирается выпустить линейку айфонов 15 серии 12 сентября. Следующим крупным продуктом Apple после этого может стать новая модель iPad Pro.

Apple собирается представить свою последнюю линейку iPhone 12 сентября. В предстоящую линейку войдут четыре новых смартфона — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Следующим крупным продуктом Apple после этого может стать новая модель iPad Pro. Ожидается, что технологический гигант из Купертино (город в Калифорнии) также представит обновленную клавиатуру Magic Keyboard, которая сделает iPad Pro еще более похожим на MacBook Pro. Согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, производитель iPhone собирается выпустить новый iPad Pro в 2024 году. По слухам, планшет, скорее всего, будет поставляться с «обновленной» клавиатурой Magic Keyboard, которая сделает «iPad Pro еще более похожим на ноутбук». чем текущая настройка, и добавляет трекпад большего размера».

По словам Гурмана, в рамках редизайна верхняя часть корпуса, то есть область вокруг клавиатуры, будет изготовлена из алюминия, такого же, как в последних ноутбуках Mac. Ожидается, что это изменение сделает клавиатуру более прочной по сравнению с предыдущими моделями.

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Более того, новая клавиатура Magic Keyboard приблизит всю сборку к эстетике MacBook. Внешняя оболочка Magic Keyboard будет изготовлена из того же материала, что и текущая модель. Ожидается, что, как и модели iPhone 15, Magic Keyboard будет оснащена портом для зарядки USB-C.

Ожидается, что модель iPhone 15 Pro Max поступит с камерой-перископом. Между тем, все модели iPhone 15, вероятно, впервые будут оснащены портами зарядки Type-C, и компания также пообещала расширенную функциональность и возможности подключения по сравнению с будущими моделями.

Помимо этого, ожидается, что компания также представит две новые модели Apple Watch — новые Apple Watch Ultra и Apple Watch Series 9. Кроме того, по слухам, компания также выпустит новые AirPods с зарядкой USB-C.