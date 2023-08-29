Эксперт Владислав Антонов рассказал о том, как будет вести себя курс биткоина в ближайшую неделю с 27 августа по 3 сентября 2023 года.

Эксперт Владислав Антонов рассказал о том, как будет вести себя курс биткоина в ближайшую неделю с 27 августа по 3 сентября 2023 года.

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За эту неделю в мире знаменитой криптовалюты произойдут 5 ключевых событий:

Биткоин продается по цене $25 тыс.-$27 тыс. под постоянным давлением со стороны продавцов. После выступления главы ФРС Джерома Пауэлла увеличилась опасность ужесточения денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах Америки. Цена биткоина не смогла пробить сопротивление с курсом $26 800. Поддержка цены в $25 200 отлично помогала отбиваться от медведей. В сентябре 2023 года рынок криптовалюты может встать на сторону покупателей.

В целом, биткоин еще имеет все шансы подняться в цене, когда закончится нынешняя консолидация. Также все зависит еще и от сезона и ключевой поддержки. Но, к сожалению, отрицательная риторика регуляторов создает определенные условия для падения криптовалюты.