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"Необходимо пробить сопротивление": что будет с биткоином в ближайшую неделю
Эксперт Владислав Антонов рассказал о том, как будет вести себя курс биткоина в ближайшую неделю с 27 августа по 3 сентября 2023 года.

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Эксперт Владислав Антонов рассказал о том, как будет вести себя курс биткоина в ближайшую неделю с 27 августа по 3 сентября 2023 года.

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За эту неделю в мире знаменитой криптовалюты произойдут 5 ключевых событий:

  1. Биткоин продается по цене $25 тыс.-$27 тыс. под постоянным давлением со стороны продавцов.
  2. После выступления главы ФРС Джерома Пауэлла увеличилась опасность ужесточения денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах Америки.
  3. Цена биткоина не смогла пробить сопротивление с курсом $26 800.
  4. Поддержка цены в $25 200 отлично помогала отбиваться от медведей.
  5. В сентябре 2023 года рынок криптовалюты может встать на сторону покупателей.

В целом, биткоин еще имеет все шансы подняться в цене, когда закончится нынешняя консолидация. Также все зависит еще и от сезона и ключевой поддержки. Но, к сожалению, отрицательная риторика регуляторов создает определенные условия для падения криптовалюты.  

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#экономика #криптовалюта #биткоин #crypto #курса биткоина
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