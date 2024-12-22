По состоянию на конец 2024 года Filecoin обладает сетью, способной хранить более 11 эксабайт данных.

Filecoin был разработан Protocol Labs, компанией, основанной в 2014 году Хуаном Бенетом (Juan Benet). Protocol Labs также создала IPFS (InterPlanetary File System), на котором частично базируется архитектура Filecoin.

По состоянию на конец 2024 года Filecoin обладает сетью, способной хранить более 11 эксабайт данных. Большая часть этого объёма используется для хранения данных, связанных с научными исследованиями, архивированием и децентрализованными приложениями (dApps).

Безопасность и целостность данных.

Доказательство репликации (Proof-of-Replication, PoRep): Этот механизм подтверждает, что майнеры хранят уникальные копии данных, предотвращая дублирование и обеспечивая подлинность хранения.

Доказательство пространства-времени (Proof-of-Spacetime, PoSt): PoSt гарантирует, что майнеры продолжают хранить данные на протяжении определенного времени, регулярно подтверждая их наличие и доступность.

Криптографические алгоритмы: Filecoin применяет передовые криптографические методы для шифрования данных, обеспечивая их конфиденциальность и защиту от несанкционированного доступа.

Децентрализованная архитектура: Распределенная сеть узлов устраняет единые точки отказа, повышая устойчивость и безопасность системы.

Вознаграждения майнерам FIL.

Распределение наград: майнеры, успешно добывшие блок, получают вознаграждение в FIL. Изначально 25% награды выплачивается сразу после добычи блока, а оставшиеся 75% распределяются равномерно в течение 180 дней.

Хранение данных: майнеры зарабатывают FIL, предоставляя клиентам услуги по хранению данных. Размер вознаграждения зависит от объема и продолжительности хранения.

Извлечение данных: майнеры также получают FIL за обработку запросов на извлечение данных, обеспечивая доступ клиентов к сохраненной информации.

Гарантии: для участия в сети майнеры обязаны вносить залог в FIL, подтверждая свою приверженность и надежность. Это стимулирует майнеров соблюдать условия хранения и обеспечивает безопасность сети.

Развитие экосистемы.

Согласно дорожной карте сообщества Filecoin на вторую половину 2024 года, проект активно продвигает интеграцию с децентрализованными физическими инфраструктурными сетями (DePIN), вычислительными технологиями и искусственным интеллектом. Это направлено на ускорение коммерциализации и расширение возможностей сети. В частности, общественная тестовая сеть бассейна поддерживает сети DePIN и AI, что способствует росту рыночного потенциала децентрализованного хранения в области больших данных и искусственного интеллекта.

Ландшафт решений второго уровня на базе Filecoin стремительно развивается. Такие проекты, как Basin, Akave и Storacha Network, вносят значительный вклад в улучшение возможностей децентрализованного хранения и управления данными. Использование технологий второго уровня позволяет повысить скорость транзакций и снизить затраты, делая платформу более доступной для разработчиков и пользователей.

Подробнее о решениях второго уровня.

Basin — первая L2-платформа данных на базе Filecoin, предоставляющая горячие и холодные уровни хранения. Она сочетает слой горячего кэширования для быстрого доступа к данным и компонент холодного хранения для долгосрочного архивирования. Такая архитектура обеспечивает немедленный доступ к данным и экономичное хранение, что особенно полезно для приложений, работающих с большими объемами данных, таких как IoT и AI.

Akave — децентрализованное модульное решение L2, ориентированное на создание ончейн дата-лейков (data lakes) — масштабируемых хранилищ, способных сохранять большие объемы данных в их исходном формате. Akave предлагает передовые функции шифрования и простые в использовании интерфейсы, обеспечивая предприятиям, AI-компаниям и разработчикам DePIN (децентрализованных физических инфраструктурных сетей) больший контроль над своими данными. Запуск тестовой сети Yucca позволит ранним пользователям оценить возможности децентрализованного хранения и расширенной программируемости данных.

Storacha Network —решение для хранения, разработанное для улучшения управления данными AI и неструктурированными данными. Оно обеспечивает высокопроизводительное децентрализованное горячее объектное хранилище, оптимизированное для приложений, требующих быстрого доступа к данным. Storacha поддерживает широкий спектр AI-сценариев, обрабатывая большие наборы данных через шардирование файлов и обеспечивая быструю и эффективную работу с данными.

Производительность и скорость доступа.

Filecoin в настоящее время больше подходит для холодного хранения данных, требующих редкого доступа. Для приложений, требующих быстрого и частого доступа к данным, централизованные решения пока остаются более эффективными. Многие компании по-прежнему предпочитают проверенные централизованные решения из-за их зрелости, поддержки и интеграции в существующие бизнес-процессы. В долгосрочной перспективе, с учетом растущего спроса на децентрализованные решения и улучшения технологий, Filecoin имеет потенциал стать конкурентоспособной альтернативой централизованным хранилищам, особенно в областях, где безопасность, конфиденциальность и устойчивость к цензуре являются приоритетными.