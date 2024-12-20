По сравнению с конкурентами Immutable X, Solana и Avalanche, SUI показывает лучшие результаты по пропускной способности

Sui – сравнительно новый проект, который привлек внимание благодаря уникальной технологии и подходу к масштабируемости. Разработан компанией Mysten Labs, основанной бывшими сотрудниками Meta*, которые работали над блокчейном Diem.



Mysten Labs — технологическая компания, основанная в сентябре 2021 года, соучредителями которой являются Эван Ченг (генеральный директор), Сэм Блэкшир (технический директор), Адения Абиодун (операционный директор) и Джордж Данезис (главный научный сотрудник). До создания Mysten Labs они работали над проектами, такими как блокчейн Diem и язык программирования Move в рамках подразделения Novi Research компании Meta.



После ухода из Meta* команда основала Mysten Labs с целью разработки основной инфраструктуры для Web3. Их первый продукт — это блокчейн первого уровня под названием Sui, который нацелен на высокую производительность и масштабируемость, особенно для приложений метавселенной и децентрализованных финансов.



Mysten Labs привлекла значительные инвестиции для развития своих проектов. В рамках раунда финансирования серии A компания получила $36 млн под руководством a16z (Andreessen Horowitz) при участии других венчурных фондов и инвесторов.



Sui использует механизм консенсуса Narwhal and Bullshark, который разделяет выполнение транзакций на параллельные процессы.



Narwhal и Bullshark — это элементы консенсусного механизма блокчейна Sui, направленные на повышение производительности и масштабируемости сети.



Narwhal выполняет роль мемпула, который занимается передачей и временным хранением транзакций. Основная задача Narwhal — разделение процесса распространения транзакций от их упорядочивания. Для этого используется структура направленного ациклического графа (DAG), что помогает распределить нагрузку между узлами валидаторов.



Bullshark — это протокол консенсуса, работающий поверх Narwhal, который определяет порядок транзакций. Он устраняет сложности, связанные с частичным упорядочиванием транзакций в DAG, и обеспечивает согласованность между валидаторами.



Вместе эти компоненты способствуют реализации концепции высокой производительности блокчейна. Например, в тестах с использованием Narwhal-HotStuff достигалась пропускная способность свыше 130 000 транзакций в секунду с задержкой менее 2 секунд, а при добавлении дополнительных ресурсов — до 600 000 транзакций в секунду.



Sui подходит для разработчиков, которые ищут высокую производительность и минимальные комиссии, особенно для создания игр и NFT-проектов. Она активно используется для запуска игр благодаря своим характеристикам, включая высокую скорость и низкие затраты на транзакции.

Вот некоторые из игр, уже доступных или находящихся в разработке на блокчейне Sui:

The Walking Dead Lands - Постапокалиптическая открытая игра, основанная на вселенной The Walking Dead, где игроки могут строить и зарабатывать, исследуя мир.

XOCIETY - POP Shooter с RPG-прогрессией, предлагающий динамичные PvP сражения и возможность зарабатывать, участвуя в игре.

Bushi - Шутер от третьего лица с быстрым геймплеем и боевой системой, основанной на движении.

По сравнению с конкурентами Immutable X, Solana и Avalanche, SUI показывает лучшие результаты по пропускной способности за счёт своей гибкой архитектуры, но стоит учитывать, что реальные показатели пропускной способности всегда зависят от экосистемы, активности пользователей и технических оптимизаций.

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.