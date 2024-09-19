До недавних пор читалки с цветными экранами E Ink Kaleido предлагались всего в двух форм-факторах: 6 и 7,8 дюйма. Затем к ним добавились 10,3-дюймовые решения, а еще чуть позже – модели с диагональю 7 дюймов. Сегодня я расскажу как раз о таком девайсе. Называется он PocketBook 700 Era Color. Устройство совсем свежее: на российском рынке оно появилось в августе 2024 года, всего несколько недель назад.

Считаю, что этот формат – 7 дюймов – весьма интересен. Площадь у такого дисплея заметно больше, чем у 6-дюймового, но при этом ридер остается достаточно компактным – при сравнении с 7,8-дюймовыми моделями. Казалось бы, разница всего 0,8 дюйма, но габариты устройств различаются весьма существенно.

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PocketBook 700 Era Color сегодня можно купить за 27 тысяч рублей. Примерно столько стоят и 7-дюймовые «цветные» модели других производителей. Давайте разбираться – чего особенного может предложить наш герой.

Немного истории

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Читатели, знакомые с рынком электронных читалок, знают, что у PocketBook с 2022 года есть модель 700 Era с черно-белым экраном E Ink Carta 1200. Логично предположить, что PocketBook 700 Era Color – примерно то же самое, но с E Ink Kaleido 3. Это одновременно и так, и не так. Разработчики оставили без изменений дизайн и общую функциональность ридера, но все же основательно «прокачали» его в некоторых нюансах.

Я насчитал шесть таких моментов. Первый – экран: как уже говорил, сменили черно-белую матрицу на цветную. Второй – поменяли аппаратную платформу: видавший виды двухъядерный гигагерцевый процессор уступил место четырехъядерному с частотой 1,8 ГГц. Третий – батарея: ее емкость выросла с 1 700 до 2 500 мАч. Четвертый – поменяли Wi-Fi-модуль: PocketBook 700 Era Color поддерживает пятую версию технологии (в диапазонах 2,4/5 ГГц) вместо откровенно устаревшей четвертой. Пятый – модуль Bluetooth 5.0 заменили на Bluetooth 5.4. Шестой пункт – у «цветной» модели иной объем памяти: 32 Гб. Для сравнения: PocketBook 700 Era предлагается в двух вариантах, с 16 и 64. Возможность выбора – это, конечно, хорошо. Но думаю, что 32 Гб хватит всем и за глаза.

Возможно, существуют и еще какие-то мелкие детали, но перечисленные выше различия – ключевые. О большинстве из них я еще расскажу поподробнее далее по тексту.

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Внешний вид, конструкция, эргономика

PocketBook 700 Era Color (как и модель 700 Era) – пожалуй, самый интересный внешне ридер в линейке компании. Лично я нахожу даже некие геймерские нотки в дизайне, хотя, конечно, это смешно – где игры и где ридеры. Тем не менее вот эти «обрезанные» уголки корпуса добавляю облику девайса дерзости и стремительности. Чисто утилитарной «диванной» штукой я бы эту читалку не назвал. Красивое устройство, факт.

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Материалы – под стать. В PocketBook вообще не очень любят укрывать экраны ридеров дополнительным защитным стеклом, но в некоторых моделей оно все же есть. В их число входит и PocketBook 700 Era Color. В компании называют стекло Cover Glass и говорят, что его твердость достигает 7H по шкале Мооса.

Не знаю, правда это или нет, но при попытке почитать на пляже устройство один раз шлепнулось в песок экраном вниз. Никаких следов от этого контакта не осталось – ну, разве что пришлось вымывать песчинки из разных щелочек на корпусе (об этом чуть ниже). На ощупь стекло примерно такое же, как у современных смартфонов с их Gorilla Glass, Panda Glass и так далее. Гладенькое, приятное, отпечатки пальцев собирает умеренно.

Собственно, по поводу вымывания песчинок: PocketBook 700 Era Color соответствует стандарту IPX8, так что контактов с водой ридер не боится. Можно и под краном его мыть, и в ванну ронять, и еще куда-нибудь – при условии, что глубина водоема не превышает двух метров. Защита от влаги является одним из ключевых преимуществ модели, так как она является единственным 7-дюймовым ридером в РФ с такой фишкой.

Пропорции корпуса у PocketBook 700 Era Color не совсем стандартные для ридеров – устройство, конечно, не совсем квадратное, но где-то близко. Это неудивительно: такой форм-фактор у всех 7-дюймовых читалок вне зависимости от производителя. Нахожу его вполне удобным, хотя поначалу он и кажется несколько непривычным.

Фронтальная панель ридера черная, как и задняя. Но если спереди применяется стекло, то сзади – пластик с бороздками. Нанесены они не столько для красоты, сколько для надежного сцепления с пальцами.

Как и в некоторых других флагманских устройствах компании, в PocketBook 700 Era Color реализована система Cover-Catch для крепления обложек. Снимаем заглушку на задней части – и цепляем панель, защищающую экран. У меня такой панели на руках нет, так что опишу словами. Преимущество таких обложек в том, что они прикрывают только дисплей, а вот заднюю панель нет. И это неплохо: устройство с обложкой лишь чуть-чуть утолщается. Если же надевать на ридер стандартную обложку с защитой еще и задника, то девайс становится толще почти вдвое.

Боковые грани ридера синеватые, на ощупь напоминают алюминий. Но – увы: это такой пластик, просто покрашенный металлизированной краской. За три недели использования она не потерлась.

Весит гаджет 235 г, что не так уж мало по меркам 6-дюймовых ридеров – они порой на треть легче. Однако не могу сказать, что прирост веса как-то влияет на удобство. Та грань, когда читалку уже некомфортно удерживать одной рукой, в случае PocketBook 700 Era Color не пройдена – до нее вообще еще очень далеко.

С управлением ситуация интересная. Понятно, что большинство пользователей будет перемешаться по меню и перелистывать страницы с помощью тачскрина. Однако в качестве альтернативы ему предусмотрены аппаратные кнопки. В сенсорных ридерах они встречаются исчезающе редко, но именно в 7-дюмовых моделях, как правило, есть. Другое дело, что их обычно всего две – только для страниц. В PocketBook 700 Era Color их не две, а целых четыре: и для страниц, и для выхода на рабочий стол, и для выключения устройства.

Плюс на них разрешено назначать дополнительные функции в настройках – причем отдельно для интерфейса и отдельно для конкретных типов файлов. Все это, безусловно, добавляет ридеру удобства.

По умолчанию кнопки находятся справа, однако не могу сказать, что левши обделены. Если перевернуть устройство вверх ногами, то клавиши окажутся слева (текст переориентируется автоматически). Да, в этом плане PocketBook 700 Era Color аналогичен легендарному PocketBook 360, выпущенному в конце нулевых.

Впрочем, не упущу возможности попридираться. Вроде бы места на фронтальной панели полно, но кнопки сделали узенькими, примерно полсантиметра в ширину. Не скажу, что они совсем неудобные, но квадратные клавиши под всю площадь подушечки пальца были бы уместнее. Но – увы: дизайн в данном случае победил эргономику.

Возвращаясь к тачскрину – он максимально чувствительный и комфортный. Разницы с более распространенными сенсорными устройствами – смартфонами и планшетами – нет. Для экрана предусмотрена масса настроек: можно настроить жесты, чтобы, например, вертикальное проведение в левой части во время чтения запускало одну функцию, а в правой – другую. Есть и настройки для нажатия в разных областях дисплея.

Еще на корпусе PocketBook 700 Era Color есть динамик и разъем USB-C (к слову, без заглушки, что не помешало реализовать водозащиту). Первый находится слева, второй – справа. У этих элементов есть свои фишки и особенности, связанные с функциональностью ридера, так что расскажу о них в других подразделах.

Да, вот еще что: рядом с портом USB-C есть светодиод, который горит при работе ридера. При желании его в настройках можно отключить (что я, кстати, сразу и проделал).

Экран и подсветка

Цветные экраны E Ink Kaleido бывают трех типов: собственно Kaleido (первое поколение), Kaleido Plus (второе поколение) и Kaleido 3 (третье поколение). Первые два в электронных книгах 2024 года уже практически не встречаются. И – хорошо: у них был ряд принципиальных недостатков. Первый – откровенно серый фон вместо белого у классических черно-белых дисплеев E Ink Carta. Второй – низкое разрешение цветных частей изображения: 100 точек на дюйм против более чем приличных 300 в случае черно-белых фрагментов. В результате получалось, что, например, черный текст на экране четкий и красивый, а вот цветные картинки рыхлые и зернистые.

В случае Kaleido 3 – именно такой экран и применяется в PocketBook 700 Era Color – палитру оставили прежней (4 096 оттенков), однако разрешение цветных фрагментов подняли до 150 точек на дюйм. Да, это еще не эталонные 300, и все же ситуация ощутимо улучшилась. Теперь рыхлость почти не бросается в глаза.

Да и над цветопередачей серьезно поработали: цветные фрагменты теперь ярче и насыщеннее, а фон пусть и не стал на 100% белым, но сильно посветлел.

Итого: я никому не рекомендовал покупать ридеры с Kaleido и Kaleido Plus из-за описанных выше «детских болезней», а вот модели с Kaleido 3 могу советовать с чистой совестью.

Теперь по поводу размеров экрана. Очевидно, что чем дисплей больше, тем комфортнее на нем рассматривать различный цветной контент со сложной версткой – учебники, журналы, комиксы, какие-то методички и так далее. Диагональ 7 дюймов для таких целей – это, как говорится, на грани: большинство изданий можно прочитать не напрягаясь, но иногда все же придется масштабировать файл мультитачем. Для сравнения: в случае 7,8- и 10,3-дюймовых цветных ридеров этот процент заметно меньше. Просто из-за гораздо большей площади экрана.

Но должен сказать, что я вижу смысл в покупке устройства вроде PocketBook 700 Era Color для чтения в цвете. Те же модели с диагональю 6 дюймов, помнится, подходили только для детских книжек – остальной иллюстрированный контент на них превращался в кашу. Впрочем, возможно, дело было не только в небольшой диагонали дисплея, но и в технологии – 6-дюймовые читалки комплектовались исключительно мутными экранами Kaleido первого поколения. (К слову, на подходе «шестидюймовки» с Kaleido 3, интересно будет на них взглянуть.)

Итог по дисплею: в этом плане у меня к PocketBook 700 Era Color никаких вопросов нет, устройство комфортное, жизнеспособное, поставленные задачи решает успешно. Безусловно, 7,8-дюймовая модель будет еще комфортнее, но стоит помнить, что они крупнее на треть и почти на треть дороже – тысяч 35-36 рублей вместо 27.

Ну и про подсветку скажу несколько слов. Помню, первые ридеры с Kaleido оснащались обычной белой подсветкой, но теперь «цветные» модели козыряют уже более продвинутым вариантом – с регулировкой цветовой температуры. Хочешь – белый свет ставь, хочешь – желтый, хочешь – оранжевый. (Плюс яркость, разумеется, можно менять.) Некоторые считают все это баловством, но лично мне нравится активировать чуть-чуть желтоватый оттенок. Да и для чтения перед сном он, говорят, полезнее: организм так быстрее расслабляется.

Датчика освещенности в PocketBook 700 Era Color нет, но в настройках имеется раздел, позволяющий задать смену яркости и оттенка в зависимости от времени суток. Это не полноценная замена датчику, и все же.

Программное обеспечение

Прошивки ридеров PocketBook собраны на базе Linux – если не считать пару флагманских «электронных блокнотов» с Android (модели InkPad X Pro и InkPad Eo). Использование Linux без возможности установки стороннего софта обязывает производителя максимально «нафаршировывать» устройства в плане ПО – ведь пользователь не сможет ничего добавить самостоятельно. В PocketBook с этой задачей справляются отлично: как правило, ничего добавлять и не хочется, все необходимое есть изначально. И даже не только необходимое, но и факультативное.

Встречает нас рабочий стол с обложками книг – тех, что открывались последними. Если вы недавно добавляли какие-то файлы в память и пока не открывали их, демонстрируется соответствующая плашка. Ниже есть иконки быстрого доступа в количестве пяти штук. Четыре из них можно менять на какие-либо другие приложения.

Главное меню выглядит так – ничего необычного, разве что иконки разбиты по подразделам.

Еще в системе есть шторка с переключателями (их набор можно менять), шкалами регулировки яркости и температуры подсветки, уведомлениями – например, о выходе новой прошивки.

Настройки. Тут много всякого понатыкано, и я даже не знаю, какой процент пользователей будет в этом всем ковыряться. Но хорошо, что настроек много – обязательно ведь найдутся въедливые товарищи.

При открытии книг доступна масса опций – встроенные в систему шрифты (плюс можно добавлять свои), размер букв, поля, межстрочные интервалы, темная тема, ну и так далее.

Текст может выглядеть совершенно по-разному.

Отдельно отмечу «заметочную» функциональность – в ней активно используются возможности цветного дисплея. Фрагменты текста можно и просто выделять, и добавлять к выделению комментарии. Это удобно: например, все, что связано с одним персонажем книги, выделяем желтым, с другим – розовым. Заметки/комментарии сохраняются в формате HTML в памяти ридера, так что при желании их можно перенести на смартфон или компьютер.

А можно и просто делать рукописные пометки разными по цвету маркерами.

Список поддерживаемых форматов очень длинный: CBR, CBZ, PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, MOBI, ACSM, HTM, HTML, AZW и AZW3. С таким количеством не всегда и ридеры на Android «из коробки» работают. Пробовал практически все файлы из списка, с какими-либо проблемами не столкнулся. В том числе за пару мгновений открылся PDF весом в 2,2 Гб.

Для демонстрации книг в разделе «Библиотека» есть масса вариантов. Можно по-всякому отображать обложки…

…и сортировать файлы по почти десятку градаций.

Последний пункт на предыдущем скрине – PocketBook Cloud – нуждается в особом пояснении. Это такой облачный сервис, который дает возможность синхронизировать книги между несколькими устройствами – ридером, смартфоном, планшетом, компьютером. Причем не только сами книги, но и места остановки чтения. Таким образом можно начать читать на том же PocketBook 700 Era Color, а продолжить, скажем, на смарте. Оно логично: далеко не всегда реально таскать с собой ридер, а вот какой-нибудь айфон или аппарат на Android у нас всегда с собой.

Никуда не делись и традиционные для моделей PocketBook другие способы передачи книг в ридер по Wi-Fi – через Dropbox и электронную почту. Они актуальны для тех, кто не желает пользоваться кабелем.

Набор приложений типичный для «цветных» моделей компании: несколько простых игр, рисовалка, приложение-раскраска, часы, календарь, калькулятор с набором инженерных функций.

Отдельно отмечу словари. Их много, плюс можно еще и свои инсталлировать.

Словари доступны как в виде отдельной программы, так и при чтении книг. В первом случае для получения перевода вбиваем слово с помощью виртуальной клавиатуры…

…во втором выделяем пальцем слово – и видим перевод в окошке. К сожалению, переводятся только отдельные слова, а вот фразы или предложения – нет. Но и на том спасибо.

Подытоживая этот раздел, повторюсь: ну и ничего страшного, что здесь не Android. При использовании PocketBook 700 Era Color и ряда других моделей компании PocketBook лично у меня не возникает желания добавить какое-либо приложение. Все необходимое есть изначально – и даже более того. Плюс реализовано все на высоком идейно художественном уровне, да и к стабильности работы никаких вопросов нет.

Аудиовозможности

Не уверен, что они в ридере вообще необходимы, но производителям же как-то нужно дифференцировать флагманы и модели среднего класса. Для этого есть и ряд других способов, а аудио дополняет картину. Вот и в PocketBook 700 Era Color имеются 0,8-ваттный динамик (звук средний по громкости, на пару человек запаса хватит), возможность воспроизведения музыки и аудиокниг в нескольких форматах, приложения-проигрыватели для них, плюс Text-to-Speech. Ну и еще Bluetooth, конечно – для подключения беспроводных наушников и колонок.

Не вижу смысла описывать все это подробно, так что раскрою лишь два момента. Первый – это работа Text-to-Speech. Логика простая: открываем книгу в каком-нибудь FB2, нажимаем на кнопку – и диктор проговаривает текст голосом. Движок встроенный, и заменить его нельзя. Не скажу, что он худший или лучший в мире – просто обычный. Поэтому бывают проблемы с паузами, с ударением, крайне редко – и произношением. Пользоваться Text-to-Speech можно, иногда он выручает, но лучше постараться и найти нужную книгу в аудиоформате. Кайфа будет больше.

Языков для Text-to-Speech предлагается несколько десятков, для большинства есть мужские и женские голоса.

Второй интересный момент – поддержка проводных наушников с подключением к USB-C. PocketBook 700 Era Color стал первым ридером компании с такой опцией, но и некоторые другие получат ее путем обновления прошивки.

Железо, связь и память

О связи не могу сказать ничего особенного: модуль Wi-Fi 5 вполне себе цепкий, Bluetooth 5.4 тоже не сбоит. Отмечу только, что «синий зуб» здесь только для подключения аудиоустройств, так что файлы по нему в ридер не попосылаешь. Впрочем, не факт, что это кому-то нужно, учитывая наличие массы более удобных способов.

С железом все интереснее. Как я писал в самом начале, в PocketBook 700 Era Color применяется новая для компании аппаратная платформа с четырехъядерным процессором, разгоняющимся до 1,8 ГГц. Для Android в 2024 году этого было бы маловато, но здесь-то Linux – легкая система безо всякого дополнительного мусора. Поэтому и работает ридер очень шустро. Ну эдак в двое шустрее, чем модели PocketBook со старой платформой – гигагерцевым двухъядерным чипам. И они, собственно, лично меня не раздражали – откровенных затуплений не замечал. Но в PocketBook 700 Era Color определенно произошел выход на качественно новый уровень.

Карты памяти моделью не поддерживаются, так что придется довольствоваться встроенными 32 Гб, из которых доступно что-то около 30 с половиной. Но не только: к порту USB-C можно подключать флешки с соответствующим штекером, ну или с переходником на USB-A. Не думаю, что многим эта фишка понадобится, но она есть и работает. Можно таким образом, например, перенести книги с компьютера, если другие варианты недоступны.

Автономная работа

Не стоит думать, что применение батареи на 2 500 мАч ощутимо повлияет на автономность PocketBook 700 Era Color – если сравнивать, например, с PocketBook 700 Era, у которой 1 700 мАч. Во-первых, в случае цветных ридеров приходится активнее использовать подсветку: чтобы картинка была более сочной. Если в случае «черно-белой» читалки достаточно и 50% яркости, то в случае «цветной» выкручиваешь ее до 80-90%. Плюс железо здесь более быстрое, и оно тоже кушать хочет. Поэтому получается, что можно рассчитывать на тот же классический для E Ink-читалок месяц. Естественно, если читать не более пары часов в день и не злоупотреблять интернетом.

Вывод

PocketBook 700 Era Color определенно удался. К и без того очень «вкусной» модели PocketBook 700 Era прикрутили ряд небесполезных фишек, и результат лично мне понравился. Цветной экран E Ink Kaleido 3 не вызывает никакого раздражения, защита от воды и вовсе является уникальной опцией (в аналогах, доступных в РФ, ее нет), да и скорость работы приличная. Все это приправлено традиционным покетбуковскими особенностями вроде работы с массой форматов книг и кнопок с возможностью тонкой настройки. Идеальный ридер? Ну, это было бы слишком громко. Поэтому скажу так: просто очень неплохой. И его можно рассматривать в качестве варианта для покупки.

Кому хочется чего-то большего – существуют 7,8-дюймовые «цветные» модели. Они дают еще больше возможностей для комфортного изучения контента с картинками и плотной версткой. Ну а если цвет не в приоритете, тот же PocketBook 700 Era с рынка никуда не делся. Надеюсь только, что в будущем компания выпустит его обновленную версию – с той же аппаратной платформе, что применяется в «цветной» модификации.