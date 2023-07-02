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CEO NVIDIA и CEO AMD Дженсен Хуанг и Лиза Су могут являться двоюродными братом и сестрой
Ещё не так давно у них был общий предок, связывавший их друг с другом.
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Несколько лет назад по сети начали ходить слухи о том, что руководители двух ведущих мировых разработчиков графических процессоров NVIDIA и AMD имеют близкую родственную связь. Тогда этому не придали какого-то особого значения, но теперь появилось целое расследование, подтверждающее данное утверждение. Как выяснилось, руководители "красной" и "зеленой" команд действительно тесно связаны между собой, имея биологическую связь. Согласно семейному древу, опубликованному пользователем 晉聊些五四三, они приходятся друг другу двоюродными братьями и сестрами. Проще говоря, Лиза Су – родная внучка дяди Хуанга (со стороны матери).

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Со временем люди задавали обоим руководителям вопросы об их родстве, а они либо преуменьшали, либо игнорировали эти вопросы. На вебинаре с Гэри Шапиро в 2020 году в сторону Хуанга прозвучала формулировка "дальний родственник, этакий сложный троюродный брат". Однако в действительности родство Хуанга и Лизы Су гораздо ближе, чем просто троюродные брат и сестра.

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Конечно, наличие биологической связи с кем-то не означает, что они автоматически являются эмоционально близкими родственниками. Более того, оба руководителя мигрировали в США в молодом возрасте, что может объяснить потерю связи с их предками. Интригует тот факт, что ещё не так давно у них был общий предок, связывавший их друг с другом.

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#amd #nvidia #лиза су #дженсен хуанг
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Двоюродный дядя он ей, с новым годом.
CEO NVIDIA и CEO AMD Дженсен Хуанг и Лиза Су могут являться двоюродными братом и сестрой
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