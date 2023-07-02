MSI представила в Китае RTX 4090 AERO S c турбиной
В последние годы мнение о видеокартах с турбинным типом охлаждения изменилось. Хотя раньше эти модели считались проблемными, когда предлагались в качестве стандартных эталонных чипов, текущие тенденции рынка указывают на растущий спрос на такие GPU.
В прошлом такие карты, как GTX 480, GTX 680, GTX 780 и даже GTX 1080 оснащались кулерами нагнетательного типа в моделях для геймеров. Хотя турбины могут создавать больше шума по сравнению с нынешними осевыми вентиляторами, они также быстрее выпускают воздух.
Во время пика майнинга криптовалют вентиляторы турбинного типа пользовались большой популярностью, и почти каждый производитель предлагал специализированные версии. Сегодня криптовалютный бум спал, но спрос на GPU NVIDIA в сегментах рабочих станций и серверов резко вырос.
Это объясняет, почему MSI недавно представила в Китае флагманскую видеокарту GeForce RTX 4090 в дизайне AERO S, с простой турбиной без видимого брендинга на передней панели. Карта включает нестандартную заднюю панель, а 16-контактный разъем расположен спереди, напоминая карты для рабочих станций. Используя стандартную печатную плату, а не компактный V-образный дизайн NVIDIA для своих эталонных моделей, карта может похвастаться двухслотовой конфигурацией вместо пользовательских вариантов, занимающих 3,5 слота.
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Судя по изображениям, которыми поделился @ShiinaChaos, похоже, что партия была произведена в апреле 2023 года и уже доступна в Китае. Карты такого типа обычно поставляются по более доступной цене по сравнению с пользовательскими вариантами, что позволяет предположить аналогичный сценарий и здесь.
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