Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

MSI представила в Китае RTX 4090 AERO S c турбиной

Стоимость осталась неизвестной.
[ ] для раздела Блоги
+
-25% на iPhone SE 2022 = за копейки, надо брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
iPhone 14 по цене 12го - смотри
MSI Gaming 4060 Ti дешевле чем 3060 Ti
-60000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
4К телевизоры до 20.000р - целая гора от 50"
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри

В последние годы мнение о видеокартах с турбинным типом охлаждения изменилось. Хотя раньше эти модели считались проблемными, когда предлагались в качестве стандартных эталонных чипов, текущие тенденции рынка указывают на растущий спрос на такие GPU.

В прошлом такие карты, как GTX 480, GTX 680, GTX 780 и даже GTX 1080 оснащались кулерами нагнетательного типа в моделях для геймеров. Хотя турбины могут создавать больше шума по сравнению с нынешними осевыми вентиляторами, они также быстрее выпускают воздух.

Во время пика майнинга криптовалют вентиляторы турбинного типа пользовались большой популярностью, и почти каждый производитель предлагал специализированные версии. Сегодня криптовалютный бум спал, но спрос на GPU NVIDIA в сегментах рабочих станций и серверов резко вырос.

Это объясняет, почему MSI недавно представила в Китае флагманскую видеокарту GeForce RTX 4090 в дизайне AERO S, с простой турбиной без видимого брендинга на передней панели. Карта включает нестандартную заднюю панель, а 16-контактный разъем расположен спереди, напоминая карты для рабочих станций. Используя стандартную печатную плату, а не компактный V-образный дизайн NVIDIA для своих эталонных моделей, карта может похвастаться двухслотовой конфигурацией вместо пользовательских вариантов, занимающих 3,5 слота.

реклама

Судя по изображениям, которыми поделился @ShiinaChaos, похоже, что партия была произведена в апреле 2023 года и уже доступна в Китае. Карты такого типа обычно поставляются по более доступной цене по сравнению с пользовательскими вариантами, что позволяет предположить аналогичный сценарий и здесь. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты msi rtx 40 rtx 4090 rtx 4000 ada lovelace
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
67
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
20
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
6
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
31
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
82
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
11
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
125
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
8
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
4

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
30 июня 2023 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ночной атакой с тыла был уничтожен плацдарм ВСУ у Антоновского моста - десантники подошли на лодках
17
В Сети появились кадры с танком Leopard с установленной советской динамической защитой «Контакт-1»
14
Швейцария запретила своей компании продажу 100 танков Leopard на Украину
7
Украинский Leopard сначала подорвался на мине и обездвиженный был легко добит ПТУР
8
WhatsApp теперь позволяет передавать свои чаты между разными устройствами QR-кодом
+
Mash: Россия впервые ударила по объектам ВСУ тяжелым дроном C-70 «Охотник»
14
Военкор Сладков: Украина готовится сдать Харьков и Сумы
7
Украина ввела санкции против авиакомпании Georgian Airways за полёты в РФ
1
WhatsApp позволит делиться видео высокого качества
1
Spiegel: в разведке ФРГ начата проверка из-за запоздалой реакции на мятеж ЧВК "Вагнер" в России
+
Почему я не советую покупать брендовую GeForce RTX 4090 от ASUS, а обычные геймеры выбирают Palit
11
Bloomberg: Мятеж Пригожина привёл к проверкам окружения Шойгу
3
В России показали зенитную установку на базе БТР-82А с футуристического вида двухорудийной башней
6
ASUS показала прототип видеокарты с M.2 разъёмом
10
Зеленский заявил, что украинское контрнаступление замедлилось из-за погоды и медленных поставок
1
Инсайдеры назвали 75 смартфонов Xiaomi, которые получат ОС Android 14 на базе прошивки MIUI 15
5
Резников заявил британским журналистам, что контрнаступление еще не началось
16
ВС РФ накрыли модернизированным "Искандером-М" скопление ВСУ под Антоновским мостом [Видео]
3
В сети появилось видео с танком Leopard-2 и установленной на нём ДЗ "Контакт-1"
1
Лукашенко: координаты центров принятия решений уже определены и утверждены на военных картах
3

Популярные статьи

GeForce RTX 5090 выйдет в конце 2025г – собираем ПК на GeForce RTX 4090 на 3-5 лет
23
Зачем фанаты Apple платят тысячи долларов за сырое ПО и урезанное железо
36
ТОП-5 проблем игровых видеокарт AMD в 2023 году
73
Играем в запрещёнку - эмулятор Yuzu для игр Nintendo Switch
2
Что такое грамотная политика или как небольшой стране добиться мира и процветания
12
Почему и каким образом быстрая зарядка смартфонов «убивает» их аккумуляторы, и как этого избежать
21
О чем свидетельствуют европейцам массовые беспорядки во Франции
22
Пара слов об HD 7790 2Гб в 2023 году
23
Американские военные стали отговаривать своих детей идти в армию США, назовём 10 причин
13
Закадровый перевод и озвучка Youtube роликов на русский язык
7

Сейчас обсуждают

Waramagedon
16:29
Забыл сказать, что ии пользуется наработками из открытых данных и в случае его производства, завалят судами по авторским правам.
Зеленский оценил вероятность очередного наступления на Киев бойцами ЧВК «Вагнер»
DonCarleone
16:27
постройте уже бетонную стену 20м высотой, или купол бетонный над всей польшей
Польша укрепит границу с Беларусью на фоне передислокации ЧВК «Вагнер»
Waramagedon
16:26
А ты думаешь, людям на западе пофиг цены на отопление, электричество и продукты?
Во Франции уже жгут полицейские участки и грабят оружейные магазины
Серж Петров
16:25
взял палит 4090 за 115 на озоне ,сэкономил, доволен проблем нет
Почему я не советую покупать брендовую GeForce RTX 4090 от ASUS, а обычные геймеры выбирают Palit
Евгений Сом
16:23
А более требовательные игры потянет 5-я плойка? Если потянет то и 4090 их потянет без проблем.
GeForce RTX 5090 выйдет в конце 2025г – собираем ПК на GeForce RTX 4090 на 3-5 лет
Иван Бородин
16:19
То есть чтобы руинах исчезла и вошла в состав России мы не против!
БРИКС++: Запад пытается играть в "догонялки", но уже слишком поздно — американский эксперт
Lubitel 32
16:19
Не тянет? Это скорее проблема драйвера чем аппаратная. Со временем дрова допилят. Понимаю что добавят от силы 10% к текущему уровню производительности. Но это то чего никогда не будет у Nvidia. От Х...
Пара слов об HD 7790 2Гб в 2023 году
elisei89
16:19
4070ти..Как раз думаю в 25 году возьму 5090,если конечно не будет как с майнингом,и цены будут пол ляма..И будет стоить как сейчас 4090(130-180т.р)то возможно поменяю..Если доживем:)
GeForce RTX 5090 выйдет в конце 2025г – собираем ПК на GeForce RTX 4090 на 3-5 лет
dimkahon
16:15
F.E.A.R., Cobdemned: Criminal origins, Bioshock, Dead Space, Fatout 1-2, Need for speed Underground - это навскидку. Ведьмак третий. DL, уже привели ниже, Серия Resident Evil (ремейки и отдельные игры...
Пара слов об HD 7790 2Гб в 2023 году
scroooge
16:15
Двоюродный дядя он ей, с новым годом.
CEO NVIDIA и CEO AMD Дженсен Хуанг и Лиза Су могут являться двоюродными братом и сестрой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем