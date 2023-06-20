Обойти санкции оказалось довольно легко.

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Как известно, Китаю официально запрещено поставлять американские технологии, включая чипы на основе искусственного интеллекта, из-за санкций США. Однако различные районы Китая, занимающиеся продажей электроники, предлагают возможность приобрести эти чипы. По словам двух анонимных поставщиков в Китае, которые беседовали с редактором Reuters, они могут продать ограниченное количество чипов NVIDIA A100 по $20 000 за штуку, что вдвое выше обычной цены.

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Хотя покупка или продажа высококачественных американских чипов не является незаконной в Китае, экспортные ограничения, наложенные США, создали подпольный рынок, на котором продавцы действуют скрытно, чтобы не привлекать внимания как американских, так и китайских властей.

В сентябре администрация Джо Байдена распорядилась, чтобы компания NVIDIA прекратила экспорт своих передовых чипов A100 и H100 в материковый Китай и Гонконг, стремясь ограничить развитие китайского ИИ и суперкомпьютерных возможностей. После поразительного успеха ChatGPT произошел беспрецедентный всплеск спроса на высокопроизводительные чипы, особенно на микропроцессоры NVIDIА, известные своей эффективностью в решении задач машинного обучения.

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Агентство Reuters опросило 10 поставщиков в Гонконге и материковом Китае, и все они заявили, что могут легко приобрести небольшие партии чипов A100. Эта информация подчеркивает значительный спрос на чипы в Китае.