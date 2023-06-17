Об этом рассказал сам Тодд Говард.

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Тодд Говард, главный идейный вдохновитель грядущей межзвездной игры Starfield, вступил в беседу с IGN после недавнего мероприятия Starfield Direct и пролил свет на некоторые детали проекте. Главное откровение заключается в том, что хотя Starfield сохраняет свои просторы в области космоса, она выходит за рамки простого процедурного генерирования.

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Отвечая на вопрос о балансе между созданным вручную и процедурно генерируемым контентом в игре, Говард сообщил, что из впечатляющей коллекции в 1 000 планет Starfield "местность в основном процедурно генерируется.

"Мы создали эти обширные, километровые плитки, которые мы изобретательно прорабатывали, а затем обернули вокруг каждой планеты, в результате чего получилось более 1 000 процедурно генерируемых чудес".

Однако причин для беспокойства нет, поскольку Говард быстро заверил журналистов, что Starfield включает в себя множество "созданного вручную контента, превосходящего все предыдущие работы". Хотя точные цифры не разглашаются, похоже, что Starfield может похвастаться большим количеством элементов ручной работы только в плане диалогов, чем Skyrim и Fallout 4 вместе взятые.

"По мере углубления в различные локации и художественные аспекты, – продолжил Говард, – мы превзошли наши прошлые достижения".

Напомним, что в базовой версии Skyrim было около 60 000 диалоговых строк, а Fallout 4 превзошла эту цифру – 111 000 строк.

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В 2021 году Говард упомянул, что Starfield будет включать в себя более 150 000 диалоговых строк, но не превзойдет обе игры вместе взятые, для чего потребуется 171 000+ строк.