Украинская студия GSC Game World, известная своей долгожданной игрой S.T.A.L.K.E.R. 2, сообщила, что в очередной раз стала жертвой российских хакеров, которые получили доступ к материалам внутреннего тестирования, что привело к утечке контента.
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Недавно в сети появились утечки ранних геймплейных кадров грядущего сиквела S.T.A.L.K.E.R. В ответ на это команда разработчиков обратилась в Twitter, чтобы разобраться в ситуации, подтвердив, что студия находилась под атакой российских хакеров в течение примерно восемнадцати месяцев. Украинская компания призвала поклонников воздержаться от просмотра или распространения любой просочившейся информации, подчеркнув, что эти преждевременные материалы потенциально могут испортить энтузиастам захватывающий игровой процесс.
"Наша команда столкнулась с серьезным вопросом, который требует решения. Мы обнаружили уязвимость, которой воспользовалась группа российских хакеров, настойчиво атаковавшая нашу компанию в течение последних полутора лет".
"К сожалению, им удалось получить доступ и скомпрометировать некоторые материалы внутреннего тестирования, касающиеся различных аспектов игры".
Далее команда заявила следующее:
"На данный момент мы убедительно просим всех сталкеров и тех, кто предвкушает путешествие в Зону, воздержаться от изучения или распространения любого просочившегося в сеть контента, связанного с игрой. Хотя эти материалы предназначены исключительно для тестирования и не являются репрезентативными для конечного продукта, их обнародование может негативно сказаться на последующем игровом опыте".
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на конец этого года. Недавние предположения говорят о том, что игра может стать временным эксклюзивом для консолей Xbox на трехмесячный период.