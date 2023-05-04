Отрасль собираются "останавливать" с помощью больших налогов.

Масштабы майнинга криптовалют в США трудно осознать, но доклад Белого дома проливает свет на то, насколько он огромен. Очевидно, что количество энергии, потребляемой майнингом в США, превышает энергию, потребляемую всеми компьютерами Америки, включая устройства Mac. Это колоссальные 50 млрд кВт/ч – почти столько же, сколько требуют все телевизоры в США вместе взятые.

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Беспокойство вызывает не только огромное количество потребляемой энергии. Выбросы углекислого газа, производимые при майнинге криптовалют, вносят существенный вклад в изменение климата. Более того, эти майнинговые операции могут привести к росту цен на электроэнергию в регионах, что наносит ущерб простым гражданам. И все это объясняется созданием "цифровых активов", которые, по мнению некоторых экспертов, даже не имеют явных социальных преимуществ.

В верхнем пределе криптовалютный майнинг в США за месяц мог потреблять столько же энергии, сколько все лампы в стране за целый год. В итоге вред, наносимый майнингом криптовалют, значительно превышает любые потенциальные выгоды от добычи токенов.

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С целью остановить масштабы майнинга правительство США собирается вводить 30%-й налог.