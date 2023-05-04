Администрация Байдена планирует решительные действия.

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Администрация Байдена выступает за введение существенного налога на майнинг криптовалют, направленного на смягчение влияния отрасли на изменение климата. Белый дом призывает Конгресс включить в предстоящий федеральный бюджет 30%-й налог на электроэнергию, потребляемую в процессе добычи цифровых активов.

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Совет экономических консультантов при президенте (CEA) подчеркивает, что потребление энергии, необходимое для добычи криптовалюты, наносит ущерб окружающей среде, качеству жизни и электросетям по всей территории США. Для решения этих проблем CEA предложила ввести налог на энергию для майнинга цифровых активов (DAME).

Налог на DAME призван побудить компании, занимающиеся майнингом криптовалют, задуматься о социальных последствиях своей деятельности. CEA отмечает, что 25% ежегодных выбросов парниковых газов в США вызваны именно сжиганием ископаемого топлива для выработки электроэнергии.

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Критики утверждают, что предлагаемый налог несправедливо направлен против сектора добычи криптовалют. Том Мейпс, директор по энергетической политике в Палате цифровой торговли, уверен, что отрасль сталкивается с регулированием, потому что власти ее не одобряют.