Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
The Lord of the Rings Gollum в 1440р с трассировкой лучей и DLSS потребует RTX 3080
Требования, как для 2023 года, весьма скромные.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

После объявлений о том что долгожданная The Lord of the Rings Gollum "ушла на золото" и открытия предварительных заказов, Daedalic Entertainment и Nacon обновили страницу Steam для игры, указав системные требования. Они содержат информацию о графических предустановках, разрешении и трассировке лучей. Рекомендуемые требования, как для 2023 года, относительно скромные. Среди них – 32Gb оперативной памяти, как и у Hogwarts Legacy и Forspoken. Кроме того, для трассировки лучей в 1440p с DLSS в режиме "качество" требуется графический процессор GeForce RTX 3080.

реклама

The Lord of the Rings Gollum поддерживает RTX и все параметры улучшения качества изображения, а также технологию NVIDIA DLSS. Неизвестно, правда, будет ли игра поддерживать последнюю версию – DLSS 3.0.

Игра уже доступна для предварительного заказа по цене в $49,99 за стандартное издание и $59,99 за Precious Edition. Последнее включает оригинальный саундтрек, приложение Art Exhibition и озвучку на синдарине, созданную Дж. Р. Р. Толкиеном. Предзаказы также сопровождаются пакетом DLC Emotes Pack.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

The Lord of the Rings Gollum на ПК выйдет 25 мая – одновременно с версиями для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. Версия для Nintendo Switch ожидается позднее в 2023 году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #rtx 3000 #rtx 3080 #rtx 30 #the lord of the rings gollum
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сравнение с GeForce RTX 4070 Ti показало, что начальная цена GeForce RTX 4070 полностью оправдана
AGEIA Technologies - история успехов и провалов компании, которая подарила нам технологию PhysX
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отряд российских диверсантов захватил Leopard 2, но принял решение затопить танк в болоте
31
Пригожин: попытка запретить мне заниматься бизнесом в Санкт-Петербурге может окончиться плохо
16
На гусеничный БТР МТ-ЛБ установили пушку, прозванную "Адской молотилкой" и отправили на СВО
13
4 аутсайдера рынка видеокарт – почему не все популярные видеокарты достойны попасть в игровой ПК
5
США возьмёт в аренду у Южной Кореи 500 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм
8
Франция перестала закупать боеприпасы для Украины
3
За ВСУ в роли дальнобойных снайперов "выступают" бывшие украинские биатлонистки
17
В сети Kaspa начинается гонка вооружений
1
Colorful опубликовала ценники и характеристики ряда моделей GeForce RTX 4070
+
Российский стрелок из винтовки "Опустошитель" поразил снайперскую пару ВСУ
9
AMD троллит NVIDIA, объясняя, что современным видеокартам нужно больше памяти
9
Курс доллара на Aliexpress опустился ниже рыночного
12
Xiaomi поставила на место обвиняющих её украинцев
3
Тихоокеанский флот ВМФ РФ поднят по тревоге в полном составе после приказа Шойгу
6
Американский генерал на месте второго пилота полетал на истребителе Су-30МКИ
2
GeForce RTX 4070 приехала в магазины РФ – почему новая видеокарта NVIDIA такая дорогая
10
Захваченный Украиной российский танк Т-90А "Владимир" уже замечен в США в штате Луизиана
17
Почему Биткоин продолжает расти, и когда за 1 монету будут давать 50 000 долларов
8
Пригожин: с 19 марта 2022 года бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили 38 тысяч солдат украинской армии
2
Замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта на Украине - Die Welt
+

Популярные статьи

Давний союзник США планировал тайно поставить России 40 тысяч ракет, снаряды и порох - BM
9
"Глупеют на глазах": ВС России нашли управу на переданные Киеву "умные" американские бомбы JDAM
3
10 полезных программ, которые нужны на каждом компьютере с Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
17
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Апрель)
38
10 захватывающих игр с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами
23
Турция поставила на вооружение свой самый большой военный корабль-носитель ударных дронов Bayraktar
5
Пилот F-22 Raptor ВВС США совершил получасовой полет на истребителе Су-30МК российского производства
+
Какими были СЖО в недавние времена
16
Новое ядерное оружие США позволит сдержать коллективную угрозу со стороны России и Китая - AsiaTimes
9
Блеск и нищета Radeon'ов, или проверка и тестирование 14 видеокарт из моей коллекции
15

Сейчас обсуждают

Кузя Кузин
21:39
Солерад? Это ещё где???
Пригожин: попытка запретить мне заниматься бизнесом в Санкт-Петербурге может окончиться плохо
хахахер
21:39
у нас тоже базы были из мтлбшэк разных
На гусеничный БТР МТ-ЛБ установили пушку, прозванную "Адской молотилкой" и отправили на СВО
Валерий Белкин
21:35
Есть у укропов сайпер биатлонистка белкина , родом из марий эл, звениговский район, вот кого надо уничтожить.
Российский стрелок из винтовки "Опустошитель" поразил снайперскую пару ВСУ
Люцифер Денница
21:35
Я даже в ДНСе пердаки у дебилоидов поджигаю.
AGEIA Technologies - история успехов и провалов компании, которая подарила нам технологию PhysX
Ssh
21:34
Можно и в моменте и без. Поставки электроники не сократятся, рынок он такой рынок. Сшп не имеют свою космическую, ну серьезно. Как пытались наши РД повторить, так и пытаются. Псевдоученый в том числ...
Министр обороны Беларуси заявил о готовности разместить в стране российское стратегическое ядерное оружие
Евгений Кузовлев
21:33
Видимо губернатор занимает чужое место, надо это исправить!!! Пригожина респект и уважение!!!!
Пригожин: попытка запретить мне заниматься бизнесом в Санкт-Петербурге может окончиться плохо
хахахер
21:32
это то не у на картинке,низкая она неудобная,удлинёная камфорная.Я просто в них работал в разных и знаю
На гусеничный БТР МТ-ЛБ установили пушку, прозванную "Адской молотилкой" и отправили на СВО
Vse_putem
21:28
RTX ждёт тоже самое))))
AGEIA Technologies - история успехов и провалов компании, которая подарила нам технологию PhysX
Валерий Муравицкий
21:22
Может ли производитель асиков выпустить устройство сразу на 500 тера/ хэш к примеру? Или сложность сети диктует планку возможности по производительности асика?
В сети Kaspa начинается гонка вооружений
Люцифер Денница
21:21
Я тот кто всегда здесь был топ-1, Шешенбек
AGEIA Technologies - история успехов и провалов компании, которая подарила нам технологию PhysX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем