Требования, как для 2023 года, весьма скромные.

После объявлений о том что долгожданная The Lord of the Rings Gollum "ушла на золото" и открытия предварительных заказов, Daedalic Entertainment и Nacon обновили страницу Steam для игры, указав системные требования. Они содержат информацию о графических предустановках, разрешении и трассировке лучей. Рекомендуемые требования, как для 2023 года, относительно скромные. Среди них – 32Gb оперативной памяти, как и у Hogwarts Legacy и Forspoken. Кроме того, для трассировки лучей в 1440p с DLSS в режиме "качество" требуется графический процессор GeForce RTX 3080.

реклама

The Lord of the Rings Gollum поддерживает RTX и все параметры улучшения качества изображения, а также технологию NVIDIA DLSS. Неизвестно, правда, будет ли игра поддерживать последнюю версию – DLSS 3.0.

Игра уже доступна для предварительного заказа по цене в $49,99 за стандартное издание и $59,99 за Precious Edition. Последнее включает оригинальный саундтрек, приложение Art Exhibition и озвучку на синдарине, созданную Дж. Р. Р. Толкиеном. Предзаказы также сопровождаются пакетом DLC Emotes Pack.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

The Lord of the Rings Gollum на ПК выйдет 25 мая – одновременно с версиями для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. Версия для Nintendo Switch ожидается позднее в 2023 году.