После объявлений о том что долгожданная The Lord of the Rings Gollum "ушла на золото" и открытия предварительных заказов, Daedalic Entertainment и Nacon обновили страницу Steam для игры, указав системные требования. Они содержат информацию о графических предустановках, разрешении и трассировке лучей. Рекомендуемые требования, как для 2023 года, относительно скромные. Среди них – 32Gb оперативной памяти, как и у Hogwarts Legacy и Forspoken. Кроме того, для трассировки лучей в 1440p с DLSS в режиме "качество" требуется графический процессор GeForce RTX 3080.
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The Lord of the Rings Gollum поддерживает RTX и все параметры улучшения качества изображения, а также технологию NVIDIA DLSS. Неизвестно, правда, будет ли игра поддерживать последнюю версию – DLSS 3.0.
Игра уже доступна для предварительного заказа по цене в $49,99 за стандартное издание и $59,99 за Precious Edition. Последнее включает оригинальный саундтрек, приложение Art Exhibition и озвучку на синдарине, созданную Дж. Р. Р. Толкиеном. Предзаказы также сопровождаются пакетом DLC Emotes Pack.
The Lord of the Rings Gollum на ПК выйдет 25 мая – одновременно с версиями для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. Версия для Nintendo Switch ожидается позднее в 2023 году.