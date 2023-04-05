Они станут частью серии Panther.

Компания Gainward недавно представила две новые видеокарты, а именно модели GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti из серии Panther. У компании уже есть обширная коллекция графических процессоров GeForce, включая серии Phantom и Phoenix. Новая линейка также последует их примеру с названием, начинающимся на букву P.

Серия Panther выделяется своей трехвентиляторной системой охлаждения с 3,1 слотами, в которой нет ни светодиодных индикаторов, ни даже логотипа. Она весьма напоминает серию Palit Jetstream, которая имеет схожую тему дизайна, однако карты Panther получили свой собственный уникальный внешний вид. Дизайн GeForce RTX 40 Panther темный и минималистичный, призванный слиться с окружающей средой и не привлекать много внимания, что делает эту карту подходящей для корпусов без стекла.

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Графические процессоры GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti Panther соответствуют стандартным спецификациям NVIDIA без заводского разгона или повышенных значений TGP. Это делает их максимально приближенными к эталонному дизайну Gainward. Серия Panther имеет стандартное расположение разъемов дисплея с тремя DP 1.4 и одним HDMI 2.1, а также 16-контактный разъем питания на обеих картах.