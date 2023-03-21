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Дженсен Хуанг собирается управлять NVIDIA ещё 40 лет, далее все зависит от развития робототехники
Пенсия пока что не планируется.
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Во время интервью на мероприятии GTC 2023 Дженсена Хуанга, соучредителя и нынешнего генерального директора NVIDIA, спросили о его планах по поводу выхода на пенсию. Хуанг, который уже является старейшим генеральным директором в технологической отрасли, подтвердил, что в ближайшее время отдых не планирует.

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В разговоре с журналистами Хуанг излучал уверенность и энтузиазм, он поблагодарил свою команду за то, что она вдохновляет его и даёт ему перспективу великих свершений. Дженсен Хуанг заявил, что считает, что оказывает существенное влияние на компанию, создавая среду, способствующую инновациям и поощряющую новаторский вклад в развитие NVIDIA. Пока он чувствует себя способным продолжать свою работу, Хуанг планирует оставаться на посту генерального директора. В качестве примерного срока были названы 30-40 лет.

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Стоит отметить, что Хуангу сейчас 60 лет, а это значит, что он планирует работать минимум до 90 лет. Он выразил желание продолжать руководить NVIDIA до тех пор, пока ему будет нравиться эта должность, и даже пошутил, что может рассмотреть возможность превращения в робота, чтобы продолжить руководить компанией.

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#nvidia #дженсен хуанг
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