Компания AMD недавно анонсировала специальное издание видеокарты Radeon RX 6900 XT, вдохновлённое популярной видеоигрой Halo Infinite. Ограниченная версия видеокарты предлагается исключительно в рамках конкурса, организованного Halo Championship Series. Желающие поучаствовать в розыгрыше пользователи могут выиграть видеокарту: выполнив несколько простых шагов:

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Интересно, что AMD решила предложить Radeon RX 6900 XT вместо новой Radeon RX 7900 XT или Radeon RX 7900 XTX. Хотя Radeon RX 6900 XT больше не производится, это по-прежнему актуальная и мощная видеокарта для игр в 4K-разрешении. По словам представителей компании, Radeon RX 6900 XT предлагает отличное соотношение цены и качества, а флагманская Radeon RX 6950 XT обеспечивает лишь незначительное улучшение производительности по сравнению с младшей версией.

Если вы являетесь поклонником игры Halo и ищете новую видеокарту бесплатно, данный конкурс представляет собой уникальную возможность получить Radeon RX 6900 XT, выпущенную ограниченным тиражом. Редкая карта, вне всяких сомнений, станет отличным дополнением к коллекции любого геймера.

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