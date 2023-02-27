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AMD разыгрывает уникальную RX 6900 XT в стиле Halo Infinite

Конкурс проводится совместно с Halo Championship Series.
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Компания AMD недавно анонсировала специальное издание видеокарты Radeon RX 6900 XT, вдохновлённое популярной видеоигрой Halo Infinite. Ограниченная версия видеокарты предлагается исключительно в рамках конкурса, организованного Halo Championship Series. Желающие поучаствовать в розыгрыше пользователи могут выиграть видеокарту: выполнив несколько простых шагов:

  • Зайти на официальную страницу Halo Championship Series в Twitter
  • Сделать ретвит поста
  • Проанализировать турнир HCS Charlotte 23 и попробовать угадать победителя

Интересно, что AMD решила предложить Radeon RX 6900 XT вместо новой Radeon RX 7900 XT или Radeon RX 7900 XTX. Хотя Radeon RX 6900 XT больше не производится, это по-прежнему актуальная и мощная видеокарта для игр в 4K-разрешении. По словам представителей компании, Radeon RX 6900 XT предлагает отличное соотношение цены и качества, а флагманская Radeon RX 6950 XT обеспечивает лишь незначительное улучшение производительности по сравнению с младшей версией.

Если вы являетесь поклонником игры Halo и ищете новую видеокарту бесплатно, данный конкурс представляет собой уникальную возможность получить Radeon RX 6900 XT, выпущенную ограниченным тиражом. Редкая карта, вне всяких сомнений, станет отличным дополнением к коллекции любого геймера.
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Теги

amd видеокарты игры halo infinite видеокарты amd rdna2 rx 6900 xt halo
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