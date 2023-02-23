"Sapphire Rapids" становится новым рекордсменом.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Новейший процессор Intel Xeon W9-3495X "Sapphire Rapids" побил мировой рекорд по разгону: 56-ядерный чип разогнали до 4,2 ГГц. Тестирование проводил известный энтузиаст Der8auer, который в своих экспериментах использовал серверную материнскую плату с разъемом LGA 4677, 192Gb памяти RDIMM (ECC) DDR5-5600 и 360-мм AIO от Cooler Master в качестве охлаждения. Для тестирования была выбрана материнская плата RVP (Reference Validation Platform) с установленным чипсетом W790.

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Во время тестов для разгона процессора подключили утилита Intel XTU. Энергопотребление чипа составляло около 300-350W на холостом ходу, а на пиковых нагрузках в бенчмарке были зафиксированы скачки мощности свыше 1000W. В результате чип набрал впечатляющие 53 817 баллов в Geekbench 5, побив текущий мировой рекорд Threadripper Pro 5995WX от AMD на 12%. Тестирование проводилось в контролируемых условиях в штаб-квартире Intel в США с участием команды специалистов по разгону.

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Что действительно интересно, Xeon W9-3495X может обеспечить ещё более высокую производительность при использовании надлежащего охлаждения, поскольку новые ядра Golden Cove работают не на полную мощность.

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