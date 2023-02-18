Цена выросла аж на 60 долларов.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Уже в этом году ожидается выход долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, несколько постеров которой были показаны совсем недавно. Из-за завышенных ожиданий сразу после релиза и долгого перерыва между выходом последнего тайтла и Heart of Chornobyl (более 13 лет) разработчики обязаны сделать все внутриигровые элементы высочайшего качества, дабы не разочаровать фанатов, как в случае с Cyberpunk 2077.

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Во имя качества разработчики из GSC Game World повышают стоимость коллекционного издания S.T.A.L.K.E.R. 2 под названием Ultimate Edition. Теперь его цена будет составлять не 339 долларов, а 379 долларов (+40 долларов). Цены остальных изданий игры остаются прежними до следующих обновлений.

Приобретя Ultimate Edition пользователи, напомним, получат:

Боевой пропуск

Все будущие DLC, которые выйдут

Дополнения

Синглплеер: 1 скин на персонажа

Синглплеер: 3 скина на оружие

Мультиплеер: 7 скинов на персонажа

Мультиплеер: 3 скина на оружие

Цифровой артбук

Цифровые саундтреки

Стикеры

Тематический рюкзак

Постер

Лампу-сувенир

Письмо от разработчиков

Карту Зоны

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Выйдет тайтл в районе конца 2023 года, однако информация до сих пор не подтверждена.