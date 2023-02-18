Уже в этом году ожидается выход долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, несколько постеров которой были показаны совсем недавно. Из-за завышенных ожиданий сразу после релиза и долгого перерыва между выходом последнего тайтла и Heart of Chornobyl (более 13 лет) разработчики обязаны сделать все внутриигровые элементы высочайшего качества, дабы не разочаровать фанатов, как в случае с Cyberpunk 2077.
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Во имя качества разработчики из GSC Game World повышают стоимость коллекционного издания S.T.A.L.K.E.R. 2 под названием Ultimate Edition. Теперь его цена будет составлять не 339 долларов, а 379 долларов (+40 долларов). Цены остальных изданий игры остаются прежними до следующих обновлений.
Приобретя Ultimate Edition пользователи, напомним, получат:
- Боевой пропуск
- Все будущие DLC, которые выйдут
- Дополнения
- Синглплеер: 1 скин на персонажа
- Синглплеер: 3 скина на оружие
- Мультиплеер: 7 скинов на персонажа
- Мультиплеер: 3 скина на оружие
- Цифровой артбук
- Цифровые саундтреки
- Стикеры
- Тематический рюкзак
- Постер
- Лампу-сувенир
- Письмо от разработчиков
- Карту Зоны
Выйдет тайтл в районе конца 2023 года, однако информация до сих пор не подтверждена.