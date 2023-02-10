Недавно мы рассказывали о характеристиках новых ноутбуков с мобильными видеокартами GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090 которые, к слову, в продаже появились ещё вчера. Следующий этап предполагает старт лэптопов с более бюджетными вариантами видеокарт Ada Lovelace: GeForce RTX 4050, GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4070. Один из самых примечательных и доступных вариантов – Thunderobot 911X 2023, "внутренности" которого уже были обнаружены на портале JD.com.
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Сообщается, что ноутбук получит IPs экран диагональю 15,6" с 2,5K-разрешением (165 Гц), 12-ядерный процессор Intel Core i5-13500H, мобильную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4050 (2560 ядер, 6Gb видеопамяти GDDR6X и 96-битная шина), 16Gb оперативной памяти и SSD объемом в 512Gb.
В Китае современная геймерская модель Thunderobot 911X 2023 с весьма достойными характеристикам оценена всего лишь в 6 500 юаней (960 долларов или 68 тыс. рублей). Стоит отметить, что торговая марка Thunderobot в России уже официально представлена, поэтому лэптоп, вероятно, в скором времени после релиза попадёт на прилавки магазинов. Выход ноутбука ожидается примерно через две недели.
Напомним, не так давно мы писали, что мобильные видеокарты RTX 4090 и RTX 4080 совершили прорыв по части производительности: первая по уровню мощности примерно равна десктопной GeForce RTX 3090, а вторая в игровых тестах обгоняет настольную GeForce RTX 3080 Ti на 30%.