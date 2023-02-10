Модель явно стоит своих денег.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Недавно мы рассказывали о характеристиках новых ноутбуков с мобильными видеокартами GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090 которые, к слову, в продаже появились ещё вчера. Следующий этап предполагает старт лэптопов с более бюджетными вариантами видеокарт Ada Lovelace: GeForce RTX 4050, GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4070. Один из самых примечательных и доступных вариантов – Thunderobot 911X 2023, "внутренности" которого уже были обнаружены на портале JD.com.

реклама

Сообщается, что ноутбук получит IPs экран диагональю 15,6" с 2,5K-разрешением (165 Гц), 12-ядерный процессор Intel Core i5-13500H, мобильную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4050 (2560 ядер, 6Gb видеопамяти GDDR6X и 96-битная шина), 16Gb оперативной памяти и SSD объемом в 512Gb.

В Китае современная геймерская модель Thunderobot 911X 2023 с весьма достойными характеристикам оценена всего лишь в 6 500 юаней (960 долларов или 68 тыс. рублей). Стоит отметить, что торговая марка Thunderobot в России уже официально представлена, поэтому лэптоп, вероятно, в скором времени после релиза попадёт на прилавки магазинов. Выход ноутбука ожидается примерно через две недели.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Напомним, не так давно мы писали, что мобильные видеокарты RTX 4090 и RTX 4080 совершили прорыв по части производительности: первая по уровню мощности примерно равна десктопной GeForce RTX 3090, а вторая в игровых тестах обгоняет настольную GeForce RTX 3080 Ti на 30%.