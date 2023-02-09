Вчера утром было снято эмбарго на публикацию обзоров новых ноутбуков с мобильными видеокартами поколения Ada Lovelace: GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090. Судя по оценкам экспертов, лэптопы предложат очень хорошую производительность за достаточно небольшую стоимость.
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В случае ноутбуков с флагманской GeForce RTX 4090 можно смело сказать, что они теперь могут "вытащить" любую современную игру в 4K-разрешении на максимальных настройках графики и с трассировкой лучей. Отмечается, что мобильная GeForce RTX 4090 по уровню производительности примерно равна десктопной GeForce RTX 3090 и всего на 5% отстаёт от десктопной GeForce RTX 4070 Ti, что можно считать настоящим прорывом на рынке игровых ноутбуков.
Также в тестах удалось выяснить, что GeForce RTX 4090 более чем на 58% быстрее GeForce RTX 3080 Ti, что сравнимо с переходом от RTX 3090 Ti на RTX 4090. Мобильная GeForce RTX 4080 не пасёт задних: она оказалась быстрее GeForce RTX 3080 Ti аж на 30%.
Важно подчеркнуть, что для тестов всегда берутся модели с максимальными лимитами потребления. В случае с GeForce RTX 4090, это 175W. Пользовательские же модели нередко получают "обрезанные варианты". Не исключено, что определённое количество флагманских мобильных видеокарт не смогут потреблять больше 80W. Несмотря на это, игровые ноутбуки "прыгнули" сразу на несколько планок вверх, ведь ещё недавно самой мощной видеокартой считалась именно GeForce RTX 3090.