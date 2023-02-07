Цена, как оказалось, не такая уж и высокая.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Недавно стали известны подробные характеристики ноутбуков MSI с новыми графическими процессорами GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060, десктопные версии которых NVIDIA пока не анонсировала. Предполагалось, что лэптопы даже с бюджетными картами Ada Lovelace будут стоить непомерно дорого, т.к. всё поколение само по себе оказалось не дешёвым. Тем не менее, китайские продавцы эту информацию опровергают.

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Сообщается, что на следующей неделе в продаже появятся ноутбуки с топовыми GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090, однако уже известны цены на лэптопы с более простыми чипами. К примеру, модель со следующими характеристиками (ниже) будет стоить всего 6100 юаней или 900 долларов.

Процессор: AMD Ryzen 7 7735H

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050

Разрешение экрана: 2K

Частота кадров: 165 Гц

Лэптоп в аналогичной комплектации, но с GeForce RTX 4060, в Китае обойдётся в 7100 юаней или 1050 долларов. Таким образом, если сравнивать цены с нотбуками на базе GeForce RTX 3050, то за GeForce RTX 4050 наценка составит около 130 долларов, а за GeForce RTX 4060 – 280 долларов.

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Важно понимать, что ноутбуки с более мощным железом (лучше процессор, видеокарта; больше памяти) будут стоить на порядок дороже. Особенно две топовые модели с GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090. За данные устройства MSI будет просить 4700 и 3999 долларов.

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