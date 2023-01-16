Зрелище оказалось не из приятных.

О паранормальной активности в реальном мире сняты сотни тысяч передач, однако до вчерашнего дня никто не подозревал, что привидения могут существовать в игровых вселенных. Как утверждают сразу несколько западных изданий, игрок в Call of Duty Modern Warfare 2 поздно ночью столкнулся лицом к лицу с "призраком", после чего больше в игру не заходил.

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Игрок с ником Neon_Moons рассказал, что пару дней назад поздно вечером решил поиграть в любимый тайтл – Call of Duty Modern Warfare 2. Изначально ничего не предвещало беды, но в одном из мультиплеерных матчей на карте Taraq сверху прямо на него свесилась человеческая фигура, не показывающая признаков жизни. Через пару секунд силуэт стал медленно "ползти" обратно наверх, а игрок запечатлел, как место в мгновение опустело. На первом скриншоте видно свисающую фигуру, на втором – её уже нет. Игрок утверждает, что между скриншотами не прошло и 15 секунд. Верхний этаж, к слову, после тщательной проверки тоже оказался абсолютно пустым.

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В сообщении Neon_Moons заявил, что тем вечером столкнулся с чем-то паранормальным, и с того самого момента в игру не заходил. Что именно представляла собой загадочная фигура, выяснить пока что не удалось. Студия Infinity Ward никаких комментариев относительно ситуации не давала.