После десятков лет спокойных рыночных отношений и взаимопонимания Польша недавно обратилась к Германии с требованием выплатить ей репарации за годы Второй мировой войны. По словам представителей Польши, война давно закончилась, а Германия так и не возместила нанесённый ущерб. Более того, граждане также не увидели каких-либо материальных компенсаций. С просьбой проконтролировать процесс и надавать на Берлин в этом вопросе заместитель главы польского МИД Аркадиуш Мулярчик вчера выступил в конгрессе США.
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Во время выступления Мулярчик лично обратился к сенатору Бенджамину Кардину, конгрессмену Грегори Миксу и руководителю польско-американских отношений в конгрессе Марси Каптур, отметив, что в наше время в мире должно верховенствовать право, демократия и права человека. Подходящим местом для обсуждения вопроса о репарациях польские дипломаты назвали Хельсинкскую комиссию.
Проблемную тему, напомним, "закрыли" (в одностороннем порядке) ещё в октябре 2022 г. Тогда глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что вопрос был давно решен, в связи с чем репарации Польше Германия выплачивать не будет ни при каких условиях. В официальной ноте польского внешнеполитического ведомства размер репараций составляет 1,3 трлн долларов.
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