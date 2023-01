Сеанс начинается с 1 200 рублей.

Недавно мы писали, что премьера нового фильма Avatar: The Way of Water ("Аватар: Путь воды") в России пошла немного не по плану: вначале фильм был недоступен в принципе, а потом некоторые кинотеатры стали показывать его с другим названием – "Сверхлюди". Кроме прочего, даже известные сети крутят фильм не в качестве официальной новинки кино, а как предсеансовое обслуживание.

реклама

Сегодня удалось выяснить, что зрители из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов недовольны ценами на фильм. По словам пользователей, по неизвестным причинам стоимость сеанса в любое время суток начинается с 1 200 рублей. Жалобы со стороны зрителей поступают на столичные кинотеатры "Параглаз", "Радуга Кино" и "Атлантис Кино". В комментариях можно обнаружить, что пользователей не устраивает расположение самих кинотеатров, а также то, что они технически устарели и не могут полностью раскрыть глубину фильма: благодаря новейшим технологиям он получился настолько современным, что оборудование с высококачественной лентой не справляется. В связи с этим стоимость в 1 200 рублей кажется россиянам завышенной.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Первый показ нового "Аватара" в России, напомним, состоялся 22 декабря. За две недели фильм смог собрать более 1 млрд долларов по всему миру.