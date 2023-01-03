Фанаты Minecraft любят достигать в игре своих целей: стабильно каждый месяц, а то и чаще, появляются новости, рассказывающие, как игроки тратили годы, если не десятки лет, чтобы построить что-то действительно великое по масштабам и количеству времени. Так, например, недавно группа геймеров показала работу крупнейшего мегаполиса в Minecraft в соотношении 1:1 с полным отображением нескольких районов и аэропортом. Чтобы сделать подобное, ушло 11 лет кропотливой разработки.
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Очередной пример того, какие возможности предоставляет самая известная песочница, продемонстрировал игрок с ником AccentDesign, который с нуля построил в Minecraft большой город. Суть проекта заключается в том, что никаких кубических элементов нет вообще: только полный реализм, которого удалось достичь благодаря модам на текстуры, блоки, деревья и пр. Кроме того, некоторые моды добавили машины, светофоры, предметы декора и украшения.
Что интересно, с выставленной на максимум детализацией и реализмом ПК игрока попросту не справился: на протяжении всего видео видно, что в сессии не более 20 fps, а чаще всего даже меньше. В определённых моментах компьютер грузит текстуры около 30 секунд. Скачать пользовательский дизайн города под названием New Austinia можно тут, однако вначале лучше удостовериться в наличии хотя бы одной видеокарты GeForce RTX 4090.