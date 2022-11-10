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По данным портала Хабр, недавно Октябрьский районный суд Томска рассматривал дело 31-летнего гражданина Георгия Белоуса, после чего ему был вынесен приговор в качестве лишения свободы на срок до трёх лет за нарушение ч. 1 ст. 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ").

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В материалах дела указывается, что гражданин Белоус установил приложение VIPole, по сути являющиеся более защищённым аналогом Skype. Его главное преимущество – шифрование данных на самом высоком уровне. Суть преступления, совершённого пользователем VIPole, описали следующим образом: благодаря вредоносному приложению Белоус Г.В. скрывал свою сетевую активность в сети "Интернет", следствием чего стала невозможность его идентификации провайдером ПАО "Ростелеком".

Указано, что гражданин сразу же признал вину и всячески сотрудничал со следствием и сотрудниками ФСБ, которые лично взяли дело под свой контроль. Компьютер с установленным приложением VIPole и двумя жёсткими дисками у пользователя конфисковали, чтобы после государство могло продать его на торгах.

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Стоит отметить, что несмотря на строгую меру пресечения, в связи с добровольным сотрудничеством Белоуса оставили на свободе, но на три года запретили ему покидать родной Томск и менять место жительства без согласования с правоохранительными органами. Кроме того, каждый месяц Белоус должен являться в полицию для учёта. Решение Октябрьского районного суда пользователь обжаловать не захотел, посчитав приговор справедливым.
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