Прирост в 5 раз заметен даже при одинаковых конфигурациях.

Во время презентации GeForce Beyond первое, что сделала компания Nvidia – это продемонстрировала возможности новой технологии суперсэмплирования глубокого обучения в реальном времени DLSS 3.0, и уже тогда было понятно, что с ней графические ускорители Ada Lovelace, а особенно GeForce RTX 4090, смогут в разы увеличить производительность в играх. Тем не менее, до вчерашнего вечера никаких подтверждений этому не было.

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Первая компания, которая получила эксклюзивный доступ к GeForce RTX 4090 Founders Edition и всем возможностям DLSS3 – Digital Foundry, – уже провела несколько собственных тестов в играх. Несмотря на тот факт, что до релиза на RTX 4090 действует строжайшее эмбарго, запрещающее публиковать FPS видеокарты в играх, о процентных выражениях в правилах Nvidia ничего не упоминалось.

Так, Digital Foundry получила доступ к Cyberpunk 2077 (версия Overdrive RT), Spider-Man Remastered и Portal RTX. В Spider-Man Remastered с процессором Intel Core i9 12900K и видеокартой RTX 4090 в 4K-разрешении без DLSS игра выдала условные 100% производительности. Опять же напоминаем, что вставлять конкретные значения FPS нельзя. В то же время аналогичная конфигурация, но с DLSS 2, уже демонстрировала прирост в 16%. С включённым DLSS 3 производительность в игре повысилась ровно в 2,3 раза.

Ещё более интересные результаты получились в Portal:



Native 4K DLSS 2 DLSS 3 Intel Core i9 12900K/RTX 4090

100% 323% 553%





Теперь Cyberpunk 2077:



Native 4K

DLSS 2

DLSS 3

Intel Core i9 12900K/RTX 4090

100% 258% 399%

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