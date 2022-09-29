Во время презентации GeForce Beyond первое, что сделала компания Nvidia – это продемонстрировала возможности новой технологии суперсэмплирования глубокого обучения в реальном времени DLSS 3.0, и уже тогда было понятно, что с ней графические ускорители Ada Lovelace, а особенно GeForce RTX 4090, смогут в разы увеличить производительность в играх. Тем не менее, до вчерашнего вечера никаких подтверждений этому не было.
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Первая компания, которая получила эксклюзивный доступ к GeForce RTX 4090 Founders Edition и всем возможностям DLSS3 – Digital Foundry, – уже провела несколько собственных тестов в играх. Несмотря на тот факт, что до релиза на RTX 4090 действует строжайшее эмбарго, запрещающее публиковать FPS видеокарты в играх, о процентных выражениях в правилах Nvidia ничего не упоминалось.
Так, Digital Foundry получила доступ к Cyberpunk 2077 (версия Overdrive RT), Spider-Man Remastered и Portal RTX. В Spider-Man Remastered с процессором Intel Core i9 12900K и видеокартой RTX 4090 в 4K-разрешении без DLSS игра выдала условные 100% производительности. Опять же напоминаем, что вставлять конкретные значения FPS нельзя. В то же время аналогичная конфигурация, но с DLSS 2, уже демонстрировала прирост в 16%. С включённым DLSS 3 производительность в игре повысилась ровно в 2,3 раза.
Ещё более интересные результаты получились в Portal:
|Native 4K
|DLSS 2
|DLSS 3
|Intel Core i9 12900K/RTX 4090
|100%
|323%
|553%
Теперь Cyberpunk 2077:
|Native 4K
|DLSS 2
|DLSS 3
|Intel Core i9 12900K/RTX 4090
|100%
|258%
|399%