Подтверждено как минимум 8 случаев.

По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), в Казахстане были приняты новые правила по транзиту грузов из Европы в РФ. За короткий период времени стало известно о как минимум 8-ми случаях задержания российских грузовиков, которые везли товары из ЕС. Половина автомобилей сейчас стоят на штрафстоянках, которые обходятся, мягко говоря, недёшево, некоторые – на таможенных терминалах, а один – прямо на дороге. Куда-либо уехать водители не могут, потому что в Казахстане у них изъяли документы.

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В Минтрансе РФ утверждают, что новые правила предполагают передачу документов о перевозке груза от самой европейской компании, которая везла товары от границы ЕС до России или Белоруссии. Уточняется, что новые правила по сути противоречат сами себе, потому что европейские перевозчики документами не обмениваются. Более того, у всех российских водителей есть необходимые казахстанские документы, разрешающие транзит по территории республики.

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В Минтрансе уже написали коллегам из Астаны соответствующее письмо с просьбой как можно быстрее освободить фуры без наложения на водителей штрафов (каждый случай задержания обойдётся в €3 тыс. или 180 тыс. рублей).

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