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Предтоповая Arc A750 смогла обеспечить 100 fps в Death Stranding в 2K-разрешении
Качество настроек не уточняется.
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Около недели назад Intel представила Arc A380 и рассекретила её первые результаты тестов. Сообщалось, что карта не хватает звёзд с неба, но и не пасёт задних. Она, скорее, уверенно догоняет конкурентов своего ценового сегмента (RTX 3060 и RX 6400). Похоже пришло время и для демонстрации предтоповой модели. Сегодня компания Intel показала, как работает её видеокарта Arc A750 в знаменитой игре Death Stranding от Хидэо Кодзимы, о котором в последнее время все резко забыли.

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Как показывают представители компании, в 2K-разрешении (2560х1440p) с настройками "по умолчанию" карта демонстрирует стабильные 90-100 fps. Как часто принято делать, о подробностях настроек "по умолчанию" Intel тактически не упомянула. Стоит отметить, что это и не было изначальной целью презентации. Во время неё Intel сделала акцент на новой технологии Variable Refresh Rate (VRR), способной подстраивать кадровую частоту монитора под производительность видеокарты, как бы делая их единым целым во время прохождения игр. Уточняется, что ускорители Arc Alchemist смогут работать с любыми дисплеями VRR-типа, а сейчас компания создаёт ТОП-100 лучших.

Кроме прочего, в компании показали, что Arc A750 вполне стабильно работает в Death Stranding и в разрешении 3440х1440р. Количество кадров указано не было.

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Напомним, согласно предварительным данным, Intel Arc A750 располагает 8Gb видеопамяти на 256-разрядной шине и имеет 3584 ядра.
Источник.

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#intel #arc alchemist #arc a750
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