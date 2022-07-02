Новое поколение постепенно замещает старое.

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

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Спустя некоторое время после окончания дефицита графических процессоров уже можно наблюдать первые положительные результаты: по данным оборудованиz и ПО пользователей Steam за июнь 2022 г., новое поколение видеокарт постепенно замещает старое. Так, безоговорочным лидером Ampere ожидаемо является бюджетная GeForce RTX 3060 Laptop GPU с почти 3% от общего количество устройств. Её настольная версия получила чуть меньше – 2.62%. В общем – 5.62%.

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Практически в два раза карту обгоняет RTX 2060 – 5.03%. Первые три позиции по традиции занимают GTX 1060, GTX 1650 и GTX 1050 Ti (7%, 6.51% и 5.36% соответственно. Далее из поколения Ampere в ТОП-20 вошли RTX 3070 – 2%, RTX 3060 Ti – 1.72%, RTX 3080 – 1.44% и RTX 3050 – 1.34%.

Любопытно, что ни один ускоритель нового поколения AMD RX 6000 не вошёл даже в ТОП-30. Первая по популярности карта на 60 месте – это RX 6600 XT с 0.33%. За ней идёт RX 6700 XT (65 место, 0.27%) и RX 6900 XT (96 место, 0.16%).

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На рынке процессоров Intel вытеснила AMD, заработав +1.28% чистой доли. Ещё 0.28% чипов Intel досталось OC Linux. Особенно хорошие результаты Intel продемонстрировала в начальном и бюджетном сегментах, потому что у AMD на данный момент попросту нет дешевых и конкурентноспособных решений.

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