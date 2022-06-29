Некоторые модели подешевели на 40% с начала мая.

Как сообщают "Известия", на фоне постепенного подорожания всей бытовой техники, компонентов для автомобилей и остального, в России стремительно дешевеют игровые видеокарты. К примеру, самая популярная модель поколения Ampere RTX 3080 в мае стоила около 150 тыс. рублей. Сегодня её можно найти меньше, чем за 100 тыс. рублей. Остальные процессоры тоже стали гораздо доступнее, включая RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3090 и даже RTX 3090 Ti. Последний с момента релиза сбросил почти 45% стоимости.

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В издании отмечают, что падение цен на ускорители не связано с параллельным импортом. Ответственность за процесс лежит исключительно на котировках криптовалют. Когда крипторынок обвалился, большинство майнеров потеряли свой основной заработок, и им пришлось продавать "фермерские" видеокарты, чтобы окупить затраты на покупку комплектующих, но это далеко не главное. Самым важным моментом, из-за которого для покупки видеокарты больше не требуется брать кредит, является тот факт, что они стали никому не нужны. Естественно, не в буквальном смысле.

Речь идёт про фермы, раньше закупавшие чипы тысячами. После краха криптовалют у майнеров нет на это средств, вследствие чего все ускорители достались геймерам. Им, как известно, много видеокарт не нужно: на запуск любых игр потребуется всего она карта. Именно этот фактор повлиял на то, что в индустрии не случилось нового дефицита.

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В снижении цен сыграл свою роль и укрепляющийся с каждым днём курс рубля. Сегодня, например, 1 доллар оценивался в 50 рублей. Последний раз такое было зафиксировано в 2014 г.

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